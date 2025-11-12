Κορωπί: Νεαρός κατάπιε αμάσητο μπέργκερ - «Θα σωθεί με ένα θαύμα», λέει ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ

Ο νεαρός υπέστη απόφραξη αεραγωγού και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του

Συγκλονίζει η είδηση ότι ένας 22χρονος από το Κορωπί νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», έπειτα από απόπειρα να καταπιεί ολόκληρο ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, στο πλαίσιο ενός challenge.

Ο νεαρός υπέστη απόφραξη αεραγωγού και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Μega, είχε πάει μαζί με την παρέα του να φάνε μπέργκερ και έβαλαν στοίχημα ότι θα φάει το μπέργκερ ολόκληρο, χωρίς να το μασήσει, με αποτέλεσμα να φράξει ο αεραγωγός του.

«Δυστυχώς η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη. Μ΄ένα θαύμα θα σωθεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών», είπε στο Mega ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ.

