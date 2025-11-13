ΕΛΤΑ: Ο Γρηγόρης Σκλήκας μία μέρα πριν παραιτηθεί ασφαλίστηκε με 461.000 ευρώ

Λίγο πριν αποφασιστεί το κλείσιμο δεκάδων υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, ο τότε διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Γρηγόρης Σκλήκας, προχώρησε σε ασφάλιση ύψους 461.000 ευρώ για τυχόν ζημιές που μπορεί να είχαν προκληθεί κατά τη θητεία του.

Σύμφωνα με το OPEN, η απόφαση υπογράφηκε στις 3 Νοεμβρίου, την ίδια βραδιά που πραγματοποιούνταν η άτυπη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία και του αρμόδιου υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου. Εκείνη την ώρα είχε ήδη αρχίσει να διαφαίνεται η πρόθεση παραίτησης του Σκλήκα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για σύναψη σύμβασης με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, με ασφάλιστρο ύψους 461.223 ευρώ.

Πρόκειται για ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης ομίλου ΕΛΤΑ για τη χρονική περίοδο από 26/09/2025 και ώρα 00:00 έως 25/09/2026 και ώρα 23:59. Δηλαδή καλύπτει τις τελευταίες 40 κρίσιμες μέρες του Γρηγόρη Σκλήκα στη διοίκηση των ΕΛΤΑ.

«Ασφαλίζεται τόσο ο ίδιος όσο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι γενικοί διευθυντές, γύρω στα 15 άτομα, για ευθύνη στελεχών διοίκησης ομίλου. Σε περίπτωση που φανεί ότι ζημίωσαν τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία θα τους καλύψει» είπε ο Αργύρης Ντινόπουλος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open

Διαβάστε επίσης