Λάρισα: Σε απεργία πείνας κτηνοτρόφος έξω από το γραφείο του Χρήστου Κέλλα

Σε απεργία πείνας προχώρησε ένας εκ των κτηνοτρόφων που βρέθηκαν σήμερα έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρήστου Κέλλα.

Πρόκειται για τον Χρήστο Γκίζα από τον Αλμυρό Μαγνησίας ο οποίος έχει ως μοναδικό αίτημα την απόδοση ενός μηνιαίου βοηθήματος στους κτηνοτρόφους που χάσανε ζώα λόγω των θανατώσεων που επεβλήθησαν ως μέτρο εκρίζωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όπως σημείωσε σε δηλώσεις του ο κ. Γκίζας, «θα συνεχίσω τον αγώνα με την απεργία πείνας μέχρι να δώσουν ένα βοήθημα στον κτηνοτρόφο με θανόντα ζώα. Δεν μπορεί να θανάτωσαν τα ζώα του και να τον αφήνουν στον δρόμο, θα βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς να επιβιώσουν οι οικογένειές τους και μετά όλοι μαζί θα χτίσουμε μία κτηνοτροφία να την ζηλεύει όλη η Ευρώπη».

Ο κτηνοτρόφος στην συνέχεια εξήγησε γιατί νωρίτερα το πρωί δεν υπήρξε κάποια διαπραγμάτευση με τον υφυπουργό κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης διαμαρτυρίας.

«Ζητήσανε να ανέβουνε τρία άτομα επιτροπή, για να μην διασπαστούμε εμείς ζητήσαμε να πάμε πέντε και αρνήθηκαν μετά τους είπαμε ελάτε εσείς κάτω να μιλήσουμε μπροστά σε όλο τον κόσμο ειρηνικά και ωραία αρνήθηκαν ξανά και εκεί ήταν που τους είπα ότι αν δεν κατέβουν σε μισή ώρα κάτω θα κάνω απεργία πείνας. Δεν το σεβαστήκαν. Νομίζουν ότι είναι “καπεταναίοι”, δεν είναι καπεταναίοι είναι υπηρέτες μας, το υπουργείο είναι δικό μας αυτοί είναι προσωρινοί, αν θέλουν να γίνουν μόνιμοι να βοηθήσουν την κτηνοτροφία καθώς χωρίς αυτή δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας και χωρίς τον πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γκίζας.

Προτού καταλήξει ο κτηνοτρόφος έδωσε ξεκάθαρο μήνυμα πως «εάν δεν δώσουνε στους κτηνοτρόφους ένα εισόδημα μηνιάτικο για να ζήσουν τα παιδιά τους, να πληρώσουν λογαριασμούς και πρώτες ανάγκες, ντρέπομαι να ζήσω στην Ελλάδα, προτιμώ να πεθάνω σαν Έλληνας και να με πάρει ο Θεός».

