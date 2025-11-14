Επεισοδιακή καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: 3 προσαγωγές - Σε εξέλιξη η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Μεγάλη επιχείρηση σημειώθηκε χθες αργά το βράδυ σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο από πάνοπλους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν την ιδιοκτήτρια του εγκαταλελειμμένου οχήματος στον Άγιο Δημήτριο.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ πέρασαν χειροπέδες τόσο στην ίδια όσο και στα δυο της παιδιά. Η ίδια υποστήριξε πως είχε δώσει το αυτοκίνητο σε συγγενή της αλλά δεν γνωρίζει κάτι περισσότερο.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των Ρομά δραστών και θεωρούν ότι είναι θέμα ωρών η σύλληψή τους.

Υπενθυμίζεται πως χθες, λίγο μετά τις 20:00, κάτοικος της περιοχής κάλεσε την Άμεση Δράση για να καταθέσει υπό εξέλιξη διάρρηξη σε σπίτι επί της οδού Αντιόπης. Στο σημείο έφτασαν δύο μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., τη στιγμή που οι τέσσερις ληστές αποχωρούσαν από την οικία με τα κλοπιμαία.

Οι ληστές μπήκαν στα οχήματά τους και ακολούθησε καταδίωξη, με τους τέσσερις δράστες να προσπαθούν να διαφύγουν.

Στην προσπάθειά τους να αποδράσουν οι δράστες εμβόλισαν τις μηχανές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις αστυνομικοί.

Οι δράστες διέφυγαν και εγκατέλειψαν το όχημα στη Δάφνη.

Βίντεο-ντοκουμέντο - Η στιγμή που οι δράστες εμβόλισαν δύο μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ

Βίντεο – ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Newsbomb δείχνει τη στιγμή που οι τέσσερις Ρομά εμβόλισαν δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ με τέσσερις άντρες, τρεις εκ των οποίων τραυματίστηκαν στον Άγιο Δημήτριο.

Οι αστυνομικοί πρόλαβαν ωστόσο να πυροβολήσουν τα λάστιχα του ΙΧ των διαρρηκτών το οποίο και βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε κοντινό σημείο, στην οδό Κατριβάνου.

