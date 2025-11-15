Καθαρίστηκε ο «Δρομέας»: Η ιστορία του εμβληματικού γλυπτού – Δείτε εικόνες

Ο Δήμος Αθηναίων, μαζί με την εταιρεία Kärcher Greece πραγματοποίησαν τον προγραμματισμένο καθαρισμό του διάσημου γλυπτού «Δρομέα» του Κώστα Βαρώτσου, στην Πλατεία της Μεγάλης του Γένους Σχολή.

Για τις εργασίες συνεργάστηκαν οι Διευθύνσεις Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Ηλεκτρολογικού, Πρασίνου – Αστικής Πανίδας και ο ΟΠΑΝΔΑ.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε ότι «ο “Δρομέας” του Κώστα Βαρώτσου είναι ένα εμβληματικό τοπόσημο για την πόλη. Κάθε δύο χρόνια περίπου, προχωράμε στην πολύ εξειδικευμένη εργασία του καθαρισμού με την Kärcher και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μία σπουδαία προσπάθεια, γιατί διατηρούμε ένα σύμβολο. Διατηρούμε τα μνημεία της Αθήνας λαμπερά, είναι η ιστορία και η μνήμη της πόλης».

Η αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Ρωξάνη Μπέη, υπογράμμισε πως «σήμερα προχωρήσαμε στον καθαρισμό ενός γλυπτού που κοσμεί το κέντρο της Αθήνας και απαιτεί πολύ λεπτό χειρισμό. Οι εργασίες στον “Δρομέα”, με τη βοήθεια της Kärcher διήρκησαν πάρα πολλές ώρες και εξελίχθηκαν σε τρεις διαφορετικές φάσεις. Όλη η διαδικασία είναι περιβαλλοντικά φιλική. Εργαζόμαστε για καθαρές γειτονιές και καθαρά μνημεία».

Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε με σύγχρονο εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας που παρείχε η Kärcher, ενώ ο Δήμος Αθηναίων συνέδραμε με παροχή νερού, ρεύματος, πρόσβασης και περίφραξης του χώρου για την ασφάλεια του κοινού και την προστασία του πρασίνου.

Αναλυτικά οι τρεις φάσεις:

Απορρύπανση με ειδικό αλκαλικό διάλυμα (RM31).

Ξέπλυμα με ζεστό νερό υπό πίεση (60℃).

Τελικό ξέπλυμα με απιονισμένο νερό για αποφυγή λεκέδων από άλατα.

Η ιστορία του «Δρομέα»

Ο «Δρομέας», δημιούργημα του 1988, στέκει ως σημείο αναφοράς της πόλης και σύμβολο διαρκούς κίνησης, ενέργειας και προόδου. Με χιλιάδες γυάλινες πλάκες που αντανακλούν το φως της Αθήνας, το έργο δοκιμάζεται καθημερινά από τη ρύπανση και τις καιρικές συνθήκες, απαιτώντας ιδιαίτερη φροντίδα και εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Η τρομερή στιχομυθία Βαρώτσου – Έβερτ

Ο διεθνούς φήμης γλύπτης και καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Βαρώτσος, μίλησε στο Meeting Point του Newsbomb με την Όλγα Τρέμη για το τελευταίο του έργο, την «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης», ένα μνημειακό γλυπτό στον περίβολο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφιερωμένο στους 121.692 πεσόντες των Εθνικών Αγώνων της Ελλάδας, αλλά και τον «Δρομέα».

Συγκεκριμένα, τόνισε πως ένιωσε ενοχές αρχικά λόγω του αριστερού του παρελθόντος και πήγε πολύ διστακτικά στον τότε Δήμαρχο της Αθήνας, Μιλτιάδη Έβερτ, για να το ξεκαθαρίσει:

«Ξέρετε, εγώ είμαι αριστερός», είπε. «Κι εγώ είμαι Παναθηναϊκός», τού απάντησε ο Μιλτιάδης Έβερτ με το γνωστό του χιούμορ. «Θα μπορούσε να είχε δώσει ακόμη πολλά πράγματα στην Ελλάδα», προσέθεσε ο κ. Βαρώτσος.