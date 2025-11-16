Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Με ληστείες – «μαϊμού» έπαιρναν πίσω τον χρυσό και τα διαμάντια

Σουίτες ξενοδοχείων, «βουνά» από χαρτονομίσματα, χρυσές λίρες, ράβδοι χρυσού, πολύτιμοι λίθοι και πλαστές επιταγές αποτελούσαν τη «βιτρίνα» της σπείρας που έταζε επενδύσεις σε καζίνο και άρπαζε τα χρήματα ανυποψίαστων πολιτών.

Φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος εξαπάτησης είναι ένας απότακτος αστυνομικός με πλούσιο ποινικό παρελθόν για απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Υπαρχηγός ένας επιχειρηματίας με πλούσιες δημόσιες σχέσεις, που στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για παράνομα παίγνια. Σε ρόλο μπράβου ένας άνεργος που στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για ληστεία.

Μέλη, ένας επίσης άνεργος που στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για απάτη και πλαστογραφία και μία γυναίκα, σύντροφος του φερόμενου αρχηγού. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι πέντε αυτοί άνθρωποι κατάφεραν να αποσπάσουν από τις μέχρι τώρα διαπιστωμένες περιπτώσεις 1.332.500 ευρώ, με το ποσό των 720.000 ευρώ να προέρχεται από τον φαρμακοποιό και πρώην παίκτη ριάλιτι, Σπύρο Μαρτίκα, ο οποίος και «ξεσκέπασε» το κύκλωμα.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Ο αρχηγός και ο υπαρχηγός πραγματοποιούσαν ραντεβού σε καζίνο κι εκεί ζητούσαν μεγάλα ποσά, με τη δέσμευση της επιστροφής του κεφαλαίου συν 20% επιπλέον κέρδους. Στην αρχή, μάλιστα, επέστρεφαν χρήματα στα θύματα.

«Ύστερα από έναν μήνα, με κάλεσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μου έδωσε τα χρήματα αυτά που είχαμε συμφωνήσει και στην πορεία, μετά από αυτά τα χρήματα που μου έδωσε, ήτανε πολύ πιεστικός ώστε να πάω και άλλα χρήματα», αποκαλύπτει θύμα.

Όταν άρχισαν οι καθυστερήσεις, ζητούσαν ακόμη περισσότερα.

– Θύμα: «Άρα το πενηντάρι αυτό που θα σου φέρω Τετάρτη, θα το πάρω σε έναν μήνα γιατί το χρειάζομαι».

– Αρχηγός: «Σε έναν μήνα θα το πάρεις».

– Θύμα: «Το άλλο το πενηντάρι το αφήνω μέσα».

– Αρχηγός: «Ό,τι θέλεις».

Όταν, μάλιστα, τα θύματα πίεζαν για να λάβουν τα λεφτά τους, το κύκλωμα έστηνε ληστείες – «μαϊμού», ακόμη και συλλήψεις, προκειμένου να αποδείξει ότι τα χρήματα είχαν κάνει πλέον «φτερά».

«Εκεί που πάει να μου δώσει την τσάντα, υποτίθεται με λίρες μέσα, ανοίγει μία πόρτα και εμφανίζονται τέσσερις αστυνομικοί. Και λέει, “παράνομη διακίνηση λιρών, κατάσχουμε την τσάντα”, περνάνε στον (υπαρχηγό) χειροπέδες, εγώ καθόμουν εκεί κοιτούσα».

«Πήραν και 250.000€ από τον Παντελίδη την ημέρα που σκοτώθηκε»

Μιλώντας για τον συλληφθέντα επιχειρηματία, ο Σπύρος Μαρτίκας ανέφερε πως «ήταν στην οργάνωση των AHEPA και κατάφερνε να προσεγγίζει επωνύμους. Πήγαινε σε όλες τις εκδηλώσεις και έκλεβε φωτογραφίες με γνωστούς ανθρώπους.

Με είχε προσεγγίσει, να προσφέρει αυτοκίνητο διαφημίζοντας εμένα και τα καταστήματά του. Τη στιγμή των γυρισμάτων, κουβαλούσε πάνω από 100.000 ευρώ μετρητά. Οι ατάκες του ήταν “τι νομίζεις, από μασατζίδικα βγάζω λεφτά;”. Ήθελε με κάθε τρόπο να είναι δίπλα μου, κουβαλούσε και έναν μπράβο μαζί του.

Αυτός έφερνε πελάτες και επενδυτές και το έπαιζε και αυτός επενδυτής, χρησιμοποιώντας το όνομα του δικηγόρου και κουμπάρου του. Σε σουίτα στο καζίνο Λουτρακίου “πουλούσε” την απάτη του.

Το καζίνο δεν γνώριζε για όλο αυτό που συνέβαινε, αυτός χρησιμοποιούσε τα υπερκέρδη του καζίνο. Ήταν το καλύτερο σενάριο απόδοσης των κεφαλαίων σου. Έβλεπες μία μόστρα και μπροστά σου γινόταν το αλισβερίσι, έδινε φαινομενικά λεφτά σε εκείνον που ζούσε στο καζίνο, και παραπλανούσε κόσμο.

Τα διαμάντια τα εξαργύρωνε μαζί με το θύμα σε φίλο του και γνωστό ενεχυροδανειστή. Μάλιστα, πλάσαρε ως διευθυντή του καζίνο τον συνεργό του», περιέγραψε ο Σπύρος Μαρτίκας, μιλώντας στο MEGA.

Ο Μαρτίκας υποστήριξε ακόμη ότι «ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας ήταν ο διοργανωτής του στημένου τζόγου, που ο Παντελής Παντελίδης έχασε τεράστια ποσά το βράδυ του θανάτου του, έχασε 250.000 ευρώ. Θρήνησε όλη η Ελλάδα εξαιτίας του. Θα κάνω τα πάντα για να τα ξεσκεπάσω! Δεν έχω ιδέα από χαρτιά, δεν έχω πατήσει ποτέ το πόδι μου στα καζίνο».

