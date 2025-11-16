Αναστάτωση στον Άγιο Νικόλαο: Τμήμα μπαλκονιού έπεσε στο έδαφος
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί
Αποκόλληση τμήματος μπαλκονιού σημειώθηκε, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (16/11), στη Λίμνη Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.
Σύμφωνα με το Cretalive.gr, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε και υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα, με τις φωτογραφίες από το σημείο να καταγράφουν ζημιά μόνο στη τέντα ενός καταστήματος.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες Λιμενικές αρχές.
