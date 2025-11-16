Γαύδος: Δύο σοροί εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή του νησιού
Τρίτο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής (16/11) στη Γαύδο, όταν δύο σοροί ανθρώπων εντοπίστηκαν να πλέουν στη θαλάσσια περιοχή του νησιού.
Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες, σημειώνει η neakriti.gr, γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία αγνοουμένων από το ναυάγιο που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια του ακριτικού νησιού.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση και στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες οι σοροί κατέληξαν στη θάλασσα.
