Ναύπακτος: Λεωφορείο που μετέφερε παιδιά έπεσε σε χαντάκι - Δεν υπάρχουν τραυματίες

Ένα λεωφορείο που μετέφερε παιδιά προς εκπαιδευτικό κέντρο της Ναυπάκτου εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, στο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα γερανός, προκειμένου να συνδράμει στην προσπάθεια απεγκλωβισμού του οχήματος και στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

