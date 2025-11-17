Πολυτεχνείο: Οι 5 σταθμοί του Μετρό που θα είναι κλειστοί το μεσημέρι

Σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, με το ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου να ανοίγει και πάλι τις πύλες του από το πρωί. Η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία προγραμματίζεται για το μεσημέρι, σηματοδοτώντας την κεντρική στιγμή των εορτασμών.

Από χθες το απόγευμα, πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε στο Πολυτεχνείο στην οδό Πατησίων, αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη των νεκρών της εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973. Σήμερα το πρωί, οι πύλες του ιδρύματος θα λειτουργήσουν από τις 9:00, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν την ιστορική μνήμη μέχρι τη 1:00 το μεσημέρι, οπότε και θα κλείσουν προσωρινά για την έναρξη της πορείας.

Η αστυνομία έχει ανακοινώσει ειδικά μέτρα ασφαλείας που περιλαμβάνουν το κλείσιμο πέντε κεντρικών σταθμών του Μετρό από τις 14:00. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Ομόνοια (γραμμές1 και2), Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα παραμείνουν κλειστοί, ενώ οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση. Η απόφαση αυτή στοχεύει στην ομαλή διεξαγωγή της πορείας και την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων στο κέντρο της Αθήνας.