Πολυτεχνείο: Πού βρίσκεται ο «Μορφωμένος», το τανκ που γκρέμισε την πύλη στις 17 Νοεμβρίου 1973

Το ΑΜΧ-30, ένα τεθωρακισμένο όχημα με κινητήρα Diesel ισχύος 680 ίππων, ήταν το βασικό όπλο της εισβολής στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο του 1973

Δημήτρης Δρίζος

AP1973
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της δικτατορίας των Συνταγματαρχών παραμένει το γαλλικής κατασκευής τανκ ΑΜΧ-30 που γκρέμισε την πύλη του Πολυτεχνείου το 1973, επιβεβαιώνοντας με δραματικό τρόπο την αποφασιστικότητα της χούντας του Γ. Παπαδόπουλου να καταπνίξει την εξέγερση των φοιτητών με κάθε μέσο.

Το ΑΜΧ-30, ένα τεθωρακισμένο όχημα με κινητήρα Diesel ισχύος 680 ίππων, ήταν το βασικό όπλο της εισβολής στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο του 1973. Με βάρος 36 τόνων και μέγιστη ταχύτητα 65 χλμ/ώρα, το τανκ διέθετε πλήρωμα 4 ατόμων (κυβερνήτη, πυροβολητή, γεμιστή και οδηγό) και ήταν εξοπλισμένο με πυροβόλο105 χιλιοστών, πολυβόλα20 χιλιοστών και7,62 χιλιοστών, καθώς και σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα για αποστολές ημέρας και νύχτας.

Παρά τον τραγικό ρόλο που διαδραμάτισε στην καταστολή της εξέγερσης, το τανκ συνέχισε να υπηρετεί στον ελληνικό στρατό μετά τα γεγονότα, μετακινούμενο σε μονάδες του Έβρου μέχρι την απόσυρσή του στα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Αξιωματικοί του στρατού είχαν δώσει στο άρμα το ειρωνικό παρατσούκλι «Μορφωμένος», αναγνωρίζοντας με αυτό τον αιματηρό ρόλο που έπαιξε στην εισβολή. Η ονομασία αυτή θεωρείται πρόκληση προς τη μνήμη των νεκρών και τραυματιών της εξέγερσης, καθώς και προς όσους βασανίστηκαν στη διάρκεια της δικτατορίας.

Σήμερα, το τανκ εκτίθεται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων, μαζί με άλλα παροπλισμένα άρματα μάχης. Εντυπωσιακό είναι ότι τα υπόλοιπα άρματα έχουν τοποθετηθεί σε διάταξη όπου οι κάννες τους «σημαδεύουν» συμβολικά το άρμα που γκρέμισε την πύλη του Πολυτεχνείου, αναδεικνύοντας μια μορφή μνημοσύνης και σεβασμού.

1763358678434-921965762-clipboard11-17-202501.jpg

Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Ιστορικό Πλαίσιο

  • Κατασκευή: Γαλλική, ΑΜΧ-30
  • Κινητήρας: Diesel680 hp
  • Ταχύτητα:65 χλμ/ώρα
  • Βάρος:36 τόνοι
  • Πλήρωμα:4 μέλη (κυβερνήτης, πυροβολητής, γεμιστής, οδηγός)
  • Οπλισμός: Πυροβόλο105 χιλιοστών, πολυβόλα20 χιλιοστών και 7,62 χιλιοστών, καπνογόνα και βλήματα
  • Ηλεκτρονικά Συστήματα: Σύγχρονα όργανα ημέρας και νύχτας

Η Ελλάδα είχε προμηθευτεί συνολικά140 άρματα ΑΜΧ-30, τα οποία αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της τεθωρακισμένης δύναμης της χώρας για αρκετές δεκαετίες.

