Θεσσαλονίκη: Έξι προσαγωγές και δύο συλλήψεις πριν την πορεία για το Πολυτεχνείο
Οι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων
Σε έξι προσαγωγές και δύο συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν από την έναρξη της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου.
Σύμφωνα με το thestival.gr, οι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων, ενώ οι δύο συλλήψεις αφορούν περιπτώσεις ναρκωτικών και όπλων.
Σημειώνεται ότι τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη είναι αυξημένα λόγω των πορειών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επέτειο του Πολυτεχνείου.
