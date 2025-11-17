Προσήχθη ο Γραμματέας της ΠΑΣΠ Παντείου - Τι λέει ο ίδιος

Την προληπτική προσαγωγή του Γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι η προσαγωγή έγινε χωρίς να υπάρξει καμία ύποπτη συμπεριφορά.

Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ απευθύνει ερώτημα προς την κυβέρνηση σχετικά με το ποιος έχει δώσει εντολές για «τυφλές προληπτικές προσαγωγές», αλλά και ποιον στόχο υπηρετούν.

Μιλώντας το Open ο ίδιος ο γραμματέας, ο οποίος μετά την προσαγωγή του στο Αλλοδαπών, τελικά αφέθηκε ελεύθερος, τόνισε ότι το περιστατικό έγινε στη συμβολή της Ακαδημίας με την Θεμιστοκλέους, απ' όπου περνούσε μαζί με άλλα μέλη της ΠΑΣΠ, μεταφέροντας πλαστικές καρέκλες από τον χώρο του Πολυτεχνείου προς τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα, καταγγέλλει ότι ενημέρωσε τους αστυνομικούς και για την πολιτική ιδιότητα που έφεραν τα μέλη της ομάδας, καθώς και για το που κατευθύνονταν.

Όπως τόνισε, η προσαγωγή έγινε με τους ίδιους τους αστυνομικούς να μην είναι σε θέση να απαντήσουν στον λόγο για τον οποίο αυτή πραγματοποιείται, ενώ ξεκαθάρισε ότι από όλη την ομάδα των φοιτητών, ο ίδιος ήταν ο μόνος που προσήχθη.

