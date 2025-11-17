Πολυτεχνείο: Οι φοιτητές με την ελληνική σημαία είπαν τον εθνικό ύμνο μπροστά στα ονόματα των νεκρών
Οι διαδηλωτές κρατώντας την αιματοβαμμένη σημαία στάθηκαν μπροστά από το μνημείο που έχει δημιουργηθεί για τα θύματα των Τεμπών και έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο
Φόρο τιμής απέτισαν οι διαδηλωτές στο αυτοσχέδιο μνημείο που έχει δημιουργηθεί μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων για τη μνήμη των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.
Άτομα κυρίως νεαρότερης ηλικίας, κρατώντας στα χέρια την αιματοβαμμένη σημαία σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα σταμάτησαν μπροστά από το μνημείο που αναγράφονται τα ονόματα των 57 αδικοχαμένων συνανθρώπων μας και έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων.
Δείτε τη συγκλονιστική στιγμή:
