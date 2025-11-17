Πολυτεχνείο: Οι φοιτητές με την ελληνική σημαία είπαν τον εθνικό ύμνο μπροστά στα ονόματα των νεκρών

Διαδηλωτές αποτιούν φόρο τιμής στα θύματα των Τεμπών στο Σύνταγμα κατά την διάρκεια της πορείας ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου

Φόρο τιμής απέτισαν οι διαδηλωτές στο αυτοσχέδιο μνημείο που έχει δημιουργηθεί μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων για τη μνήμη των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Άτομα κυρίως νεαρότερης ηλικίας, κρατώντας στα χέρια την αιματοβαμμένη σημαία σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα σταμάτησαν μπροστά από το μνημείο που αναγράφονται τα ονόματα των 57 αδικοχαμένων συνανθρώπων μας και έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων.

Διαδηλωτές αποτιούν φόρο τιμής στα θύματα των Τεμπών στο Σύνταγμα κατά την διάρκεια της πορείας ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου Χάρης Γκίκας/Newsbomb.gr

Δείτε τη συγκλονιστική στιγμή:

