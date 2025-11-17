Πολυτεχνείο: Η πορεία με την αιματοβαμμένη σημαία προς την Αμερικανική Πρεσβεία

Κορυφώνονται οι τριήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την 52η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο του 1973.

Πλήθος πολιτών κάθε ηλικίας κατέθεσε το πρωί της Δευτέρας λουλούδια και στεφάνια στη μνήμη των ηρώων της εξέγερσης.

Η αιματοβαμμένη σημαία-σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα ξεκίνησε, μετά τις ομιλίες και την εκκίνηση των πρώτων ομάδων που βρίσκονταν έξω από το Πολυτεχνείο, για να ενωθεί με τον κύριο κορμό της πορείας.

Νωρίτερα οικογένειες, μικρά παιδιά, αλλά και εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων τιμούν όπως κάθε χρόνο τη μνήμη των φοιτητών του Πολυτεχνείου που εξεγέρθηκαν τον Νοέμβριο του 1973.

Στεφάνι κατέθεσαν νωρίς το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ συγκίνηση επικράτησε στο προαύλιο του Ιδρύματος υπό τους ήχους τραγουδιών που σημάδεψαν την εξέγερση και τη Μεταπολίτευση.

Από το πρωί, το «παρών» έδωσαν και σχολεία από όλη την Αττική αλλά και την περιφέρεια.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου παρέμειναν ανοιχτές έως τη 1 το μεσημέρι. Ο εορτασμός της 52ης επετείου θα ολοκληρωθεί, όπως κάθε χρόνο, με την πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης