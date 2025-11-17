Συναγερμός στην παραλία της Βάρκιζας: Εντοπίστηκαν λαγοκέφαλοι
Ο λαγοκέφαλος αποτελεί τοξικό είδος ψαριού και η κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει μέχρι και θάνατο
Συναγερμός έχει σημάνει στη Βάρκιζα καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν εντοπιστεί σε διαφορετικές περιπτώσεις νεκροί λαγοκέφαλοι στην παραλία της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του notia.gr πρόκειται για λαγοκέφαλους από τα δίχτυα ψαράδων που τους πετούν στη θάλασσα και στη συνέχεια ξεβράζονται στη στεριά.
Ο λαγοκέφαλος αποτελεί τοξικό και επικίνδυνο για τον άνθρωπο είδος ψαριού και η κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει ακόμη και θάνατο. Πιθανότερο είναι το γεγονός δηλητηρίασης αλλά σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης μπορεί να επέλθει ο θάνατος.
