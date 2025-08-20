Λαγοκέφαλοι στον Σαρωνικό: Συναγερμός από την εμφάνιση τοξικών ψαριών στη Σαλαμίνα - Ειδικός εξηγεί

Έντονη ανησυχία έχει προκληθεί στους κατοίκους του Αργοσαρωνικού Κόλπου και ιδίως στη Σαλαμίνα, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί σημαντικά οι καταγραφές λαγοκέφαλων - ενός τοξικού και επικίνδυνου είδος ψαριού.

Μάλιστα, οι ψαράδες της περιοχής αποφάσισαν να κρεμάσουν λαγοκέφαλους που ψάρεψαν, σε δέντρα προκειμένου να προειδοποιήσουν τους κατοίκους και τους λουόμενους για την εξάπλωση του άκρως επικίνδυνου είδους στα νερά του νησιού της Σαλαμίνας.

Το Newsbomb συνομίλησε με την Παρασκευή Καραχλέ, ερευνήτρια στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και κάτοχο μεταπτυχιακού στην υδροβιολογία και τις υδατοκαλλιέργειες για την εμφάνιση λαγοκέφαλων στον Αργοσαρωνικό.

«Στο παρελθόν έχουν υπάρξει σποραδικές αναφορές στον Αργοσαρωνικό, κυρίως στις Σπέτσες», επισήμανε η κυρία Καραχλέ.

Πού αλλού έχουν υπάρξει καταγραφές;

Το τοξικό αυτό είδος ψαριού έχει καταγραφεί στο παρελθόν σε μεγάλες ποσότητες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, αλλά κυρίως στη Ρόδο. «Καταγραφές λαγοκέφαλων υπάρχουν επίσης στην Ανατολική Πελοπόννησο, στην Μονεμβάσια αλλά και στην Κύπρο», τόνισε η ερευνήτρια του ΕΛΚΕΘΕ Παρασκευή Καραχλέ.

Λαγοκέφαλος που πίαστηκε από ψαρά στην Κρήτη INTIME NEWS

Υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον Αργοσαρωνικό;

Στην ερώτηση για το εάν θα μπορούσε ο πληθυσμός των λαγοκέφαλων κάποια στιγμή να φτάσει τους μεγάλους αριθμούς που έχουν καταγραφεί σε Δωδεκάνησα και Κρήτη, σημεία που τα τοξικά ψάρια έχουν προκαλέσει πληθώρα προβλημάτων, η ερευνήτρια του ΕΛΚΕΘΕ αναφέρει πως δυνητικά κάποια στιγμή θα μπορούσε να αναπτυχθεί ο πληθυσμός των λαγοκέφαλων και στον Αργοσαρωνικό, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό.

Ξεκαθάρισε επίσης πως έχουν υπάρξει διάσπαρτες καταγραφές λαγοκέφαλων και στα νερά της Αττικής.

Λαγοκέφαλος που πιάστηκε από ψαρά στην Κρήτη INTIME NEWS

Τι συμβαίνει σε περίπτωση κατανάλωσης

Ο λαγοκέφαλος είναι ένα τοξικό ψάρι και η κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει ακόμη και θάνατο. Πιθανότερο είναι το γεγονός δηλητηρίασης αλλά σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης μπορεί να επέλθει ο θάνατος.

Σύμφωνα με στοιχεία που παραχώρησε στο Newsbomb η Παρασκευή Καραχλέ, στην Ανατολική Μεσόγειο 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατανάλωση λαγοκέφαλου και περίπου 180 άνθρωποι έχουν πάθει δηλητηρίαση στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στην Ελλάδα δεν έχει καταγραφεί θάνατος από κατανάλωση του τοξικού λαγοκέφαλου.

Τόσο η κατανάλωση όσο και η εμπορία του λαγοκέφαλου απαγορεύεται.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση δαγκώματος

Τα τελευταία χρόνια έχουν πληθύνει σημαντικά οι αναφορές για δαγκώματα από λαγοκέφαλους. 28 επίσημα καταγεγραμμένες επιθέσεις έχουν σημειωθεί κατά την περίοδο 2014-2023, ενώ από αυτές έχουν υπάρξει 3 ακρωτηριασμοί, με τον έναν εξ΄ αυτών να συμβαίνει στην Ελλάδα.

Μέτρα πρόληψης

Δεδομένου ότι ο πληθυσμός των λαγοκέφαλων βρίσκεται σε ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια η κυρία Καραχλέ ανέφερε ορισμένα από τα μέτρα πρόληψης που έχουν υιοθετηθεί.

Στην Κύπρο μάλιστα έχει προβλεφθεί αποζημίωση στους ψαράδες προκειμένου να ψαρεύουν τους λαγοκέφαλους στοχευμένα με σκοπό την μείωση της αναπαραγωγής και του πληθυσμού τους.

Παράλληλα, τονίζει πως η τοξίνη των λαγοκέφαλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή καλλυντικών, για την παραγωγή σκευασμάτων ομορφιάς όπως κρέμες προσώπου, ενώ το δέρμα του ψαριού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή υφασμάτων και ενδυμάτων.

Διαβάστε επίσης