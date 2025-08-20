Σαλαμίνα: Κάτοικοι κρέμασαν λαγοκέφαλους στα δέντρα - Ποιος ο λόγος

Αντιμέτωποι με ένα πρωτόγνωρο και σπάνιο θέαμα ήρθαν οι λουόμενοι της παραλίας ΝΑΤΟ στη Σαλαμίνα, καθώς οι ψαράδες της περιοχής έχουν κρεμάσει λαγοκέφαλους - ένα σπάνιο και επικίνδυνο είδος ψαριού - στα δέντρα.

Ο λαγοκέφαλος είναι ένα άκρως τοξικό ψάρι, μη βρώσιμο και εξαιρετικά ανθεκτικό, με ικανότητα ταχύτατης αναπαραγωγής σε μεγάλους αριθμούς, μάλιστα ο πληθυσμός του αυξάνεται ραγδαία στη Μεσόγειο προκαλώντας ζημιές στα δίχτυα των ψαράδων και διαταράσσοντας το οικοσύστημα.

Επομένως, οι ψαράδες αποφάσισαν να κρεμάσουν το εν λόγω είδος ψαριού στα δέντρα για να προειδοποιήσουν για την εξάπλωση του άκρως επικίνδυνου είδους στα νερά του νησιού της Σαλαμίνας, όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ:

