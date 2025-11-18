Ηράκλειο: 16χρονος ξυλοκοπήθηκε από παρέα ανηλίκων

Για το περιστατικό έχουν γίνει συνολικά εννέα συλλήψεις

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ηράκλειο: 16χρονος ξυλοκοπήθηκε από παρέα ανηλίκων
Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε ένας 16χρονος την Δευτέρα 17/11, έπειτα από ξυλοδαρμό, αφού μία «συμμορία» ανηλίκων του επιτέθηκε και τον έδειρε στη μέση του δρόμου στο Ηράκλειο.

Το περιστατικό έγινε στην οδό Παπαπέτρου Γαβαλά στο Ηράκλειο και αιτία του ξυλοδαρμού φαίνεται να ήταν η κλοπή ενός προστατευτικού κράνους οδήγησης. Ο 16χρονος, ο οποίος είχε καταγγείλει την κλοπή του κράνους πριν από 15 ημέρες, πληροφορήθηκε από φίλο του ότι είδε το κλοπιμαίο στην κατοχή ενός άλλου εφήβου.

Όταν το θύμα προσπάθησε να διαπιστώσει αν όντως είχε εκείνος το κράνος, δέχθηκε άγρια επίθεση από την παρέα του ανήλικου.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου με τραύματα στο κεφάλι και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, για το περιστατικό έχουν γίνει συνολικά εννέα συλλήψεις: πέντε ανήλικοι και τέσσερις γονείς, καθώς δύο από τους ανήλικους είναι αδέλφια.

Ο ένας από τους δράστες φέρεται να βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο το σκηνικό του ξυλοδαρμού, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στη μηχανή του 16χρονου, ιδιοκτησίας του πατέρα του.

