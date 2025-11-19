Κίνηση τώρα: Χάος στον Κηφισό - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και σήμερα (19/11) η κίνηση στους κεντρικούς άξονες του Λεκανοπεδίου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Χάος επικρατεί και σήμερα (19/11) στον Κηφισό, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα.
Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου, στο ρεύμα προς Κόρινθο αλλά και στην Κηφισίας ανά τμήματα έως το Χαλάνδρι.
Μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν υπάρχουν και στην Αττική Οδό αλλά και στην Παραλιακή
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φλώρινα: Προβλήματα στην υδροδότηση από τη συνεχή βροχόπτωση
07:57 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις: Άμεση έξοδος ακόμα και πριν τα 62 - Αναλυτικά παραδείγματα
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ