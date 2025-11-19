Συναγερμός στις φυλακές Τρικάλων: Κουκουλοφόροι μαχαίρωσαν κρατούμενους σε κελί

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για συμπλοκή στις φυλακές Τρικάλων το απόγευμα της Τρίτης 18 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, κουκουλοφόροι κρατούμενοι εισέβαλαν σε κελί δύο κρατουμένων, τους χάραξαν με ξυράφι στο πρόσωπο και ύστερα τράπηκαν σε φυγή.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.