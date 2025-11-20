Η Europol «ξεσκέπασε» μεγάλο δίκτυο αρχαιοκαπηλίας - Συνελήφθη 60χρονος Έλληνας

Το πρωί της Τετάρτης (19/11), η Αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ελληνικής καταγωγής, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν αρχαία αντικείμενα και θρησκευτικές εικόνες.

Η σύλληψη του 60χρονου έγινε στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας που ζήτησαν οι αρχές της Βουλγαρίας. Η έρευνα αφορά εγκληματική οργάνωση στην οποία φέρονται να συμμετέχουν και Έλληνες και η οποία ασχολούνταν με παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και ξέπλυμα χρήματος.

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με έρευνες σε σπίτια, αυτοκίνητα και τραπεζικούς λογαριασμούς.

Στις ταυτόχρονες έρευνες που έγιναν σε σπίτια στην Αθήνα, τη Σαρωνίδα, τη Μαλεσίνα και τη Χαλκιδική, βρέθηκαν στο σπίτι του συλληφθέντος και κατασχέθηκαν:

- 474 αρχαία αντικείμενα (ειδώλια και άλλα ευρήματα),

- 4 αρχαία νομίσματα,

- μια ξύλινη εικόνα του Αγίου Αντωνίου,

- κινητά τηλέφωνα, USB και άλλες ψηφιακές συσκευές,

- φορητοί υπολογιστές και σκληροί δίσκοι,

- ένας 3D εκτυπωτής,

- 2 ζυγαριές ακριβείας,

- πολλά τραπεζικά έγγραφα,

- πολλές φωτογραφίες αρχαίων αντικειμένων,

- βιβλία με αρχαιότητες και δημοπρασίες,

- διάφορα έγγραφα,

- 2 τραπεζικές κάρτες,

- ένα αυτοκίνητο και 3.200 ευρώ.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.