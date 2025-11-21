Κίνηση στους δρόμους: Τροχαίο στην Κηφισίας - Μεγάλες καθυστερήσεις από Αμπελόκηπους έως Χαλάνδρι

Με δυσκολία διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στις βασικότερες οδικές αρτηρίες της Αθήνας, με τροχαίο στην Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Υγεία, να προκαλεί «έμφραγμα» στην οδό.

Την ίδια ώρα καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον Κηφισό, από τον κόμβο με τη Πέτρου Ράλλη έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Αθήνα, από την Κηφισιά έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Ελληνικού.

Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, παρατηρούνται καθυστερήσεις έως και 15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, και 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.