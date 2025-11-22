Τραγωδία στα Χανιά: Άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής

Newsbomb

Τραγωδία στα Χανιά: Άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρίς τις αισθήσεις του δυστυχώς ανασύρθηκε ένας άνδρας, που καταπλακώθηκε από τρακτέρ του στην Γεωργιούπολη Χανίων.

Για τον απεγκλωβισμό επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:44ΚΟΣΜΟΣ

Παγκράτι: Ελεύθεροι μετά τη δίωξη οι 2 οδηγοί για τον θάνατο 72χρονης - Τραγική φιγούρα η ΑμεΑ κόρη της

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Drones πέταξαν πάνω από αεροπορική βάση - Ο στρατός άνοιξε πυρ

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Φιλιππιάδα: Περιπετειώδης επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου από τις πλημμύρες - Δείτε το βίντεο

15:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Αθηναϊκό ντέρμπι στο Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών | Όλα τα ζευγάρια των «16»

15:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα των 250 ευρώ και την επιστροφή ενοικίου

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη διάσωση: Μεθυσμένος σφήνωσε σε σχισμή 30 εκατοστών - Ηρωικές προσπάθειες απεγκλωβισμού

14:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

AIVA: Ο μυστηριώδης street artist με τις επιβλητικές τοιχογραφίες που εμφανίζονται στην Αθήνα - Το νόημα και το μήνυμά του για «νέα ολιστική συνείδηση»

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Έφυγε από εκπομπή η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Αυτά είναι τα σημαντικά όπλα στον αγώνα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

14:43WHAT THE FACT

Ποια είναι τα καλύτερα και τα χειρότερα χρόνια της ζωής μας; Καθηγήτρια ανατρέπει τα δεδομένα προς όφελος των μεγαλύτερων ηλικιών

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Η παράξενη ψυχρή ζώνη του Ατλαντικού δεν θα έπρεπε να υπάρχει - H αλήθεια είναι βαθιά ανησυχητική

14:33ΥΓΕΙΑ

Aνισάκις: Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης - Πώς συνέβη το πρώτο περιστατικό στην Ελλάδα

14:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: Το δεύτερο δεκαήμερο Δεκεμβρίου η απολογία Τριαντόπουλου - Αγοραστού

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Απείθαρχος Μπολσονάρου - Συνελήφθη ξανά επειδή προσπάθησε να σπάσει το «βραχιολάκι»

14:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται την επόμενη εβδομάδα

14:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Διατήρησε το απόλυτο και παραμένει στην κορυφή της Α1 Γυναικών

14:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Συνελήφθη ένας άνδρας με περίπου 13 κιλά κάνναβης

14:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο»: Οργή Ευρωπαίων για το ειρηνευτικό σχέδιo ή για το 50% των ρωσικών assets από τις ΗΠΑ

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 22χρονος μολύνθηκε από ανισάκις μετά την κατανάλωση σούσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Έφυγε από εκπομπή η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 22χρονος μολύνθηκε από ανισάκις μετά την κατανάλωση σούσι

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 42χρονης Βίκυς που αγνοείται από τον Ιούλιο – «Έψαξα παντού» λέει ο πρώην της

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Πέφτει έως και 8 βαθμούς από την Κυριακή

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

07:45ΚΟΣΜΟΣ

«Σκότωσαν το παιδί μου για ψυχαγωγία»: Πλούσιοι τουρίστες σε σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγιεβο

14:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο»: Οργή Ευρωπαίων για το ειρηνευτικό σχέδιo ή για το 50% των ρωσικών assets από τις ΗΠΑ

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος σκότωσε τελικά τον Κένεντι; Οι επικρατέστερες θεωρίες συνωμοσίας για τη θρυλικότερη δολοφονία της παγκόσμιας Ιστορίας

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Φιλιππιάδα: Περιπετειώδης επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου από τις πλημμύρες - Δείτε το βίντεο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Ανατροπή στην υπόθεση της Αμαλίας - Σε σπηλαιοβάραθρο βάθους τεσσάρων μέτρων βρέθηκαν τα οστά της - Πως κατέληξε εκεί

12:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο–ντοκουμέντο από τη δράση της συμμορίας που έκλεβε ρούχα και τα πουλούσε στην Αλβανία

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

11:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρκτική εισβολή στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τέλη Νοεμβρίου

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Η δημογραφική «βόμβα» ενεργοποιήθηκε - Σοκαριστικά ευρήματα έρευνας, προ των πυλών νέο brain drain

14:33ΥΓΕΙΑ

Aνισάκις: Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης - Πώς συνέβη το πρώτο περιστατικό στην Ελλάδα

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

14:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

AIVA: Ο μυστηριώδης street artist με τις επιβλητικές τοιχογραφίες που εμφανίζονται στην Αθήνα - Το νόημα και το μήνυμά του για «νέα ολιστική συνείδηση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ