Τραγωδία στα Χανιά: Άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής
Χωρίς τις αισθήσεις του δυστυχώς ανασύρθηκε ένας άνδρας, που καταπλακώθηκε από τρακτέρ του στην Γεωργιούπολη Χανίων.
Για τον απεγκλωβισμό επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
