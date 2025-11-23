Πειραιάς: Ανήλικοι κατανάλωσαν αλκοόλ σε μπαρ - Συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης

Αστυνομικοί του τμήματος Καμινίων–Νέου Φαλήρου συνέλαβαν τον υπεύθυνο νυχτερινού μπαρ στον Πειραιά, επειδή επέτρεψε την είσοδο και κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικους.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στις 02:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (22/11) σε κλαμπ, βρέθηκαν μέσα στον χώρο ανήλικοι ηλικίας 15 έως 17 ετών.

Ο 48χρονος υπεύθυνος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, ενώ οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι και επέστρεψαν στα σπίτια τους με συγγενείς. Σε βάρος του υπευθύνου σχηματίστηκε δικογραφία.