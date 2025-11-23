Πειραιάς: Ανήλικοι κατανάλωσαν αλκοόλ σε μπαρ - Συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης
Σε έλεγχο που πραγματοποίησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. σε κλαμπ στην οδό Νέστορος στον Πειραιά, εντόπισαν τους ανήλικους
Αστυνομικοί του τμήματος Καμινίων–Νέου Φαλήρου συνέλαβαν τον υπεύθυνο νυχτερινού μπαρ στον Πειραιά, επειδή επέτρεψε την είσοδο και κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικους.
Κατά τη διάρκεια ελέγχου στις 02:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (22/11) σε κλαμπ, βρέθηκαν μέσα στον χώρο ανήλικοι ηλικίας 15 έως 17 ετών.
Ο 48χρονος υπεύθυνος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, ενώ οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι και επέστρεψαν στα σπίτια τους με συγγενείς. Σε βάρος του υπευθύνου σχηματίστηκε δικογραφία.
