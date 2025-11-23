Αιγάλεω: Συνελήφθη 41χρονος που είχε ληστέψει υπερήλικα στην Ελβετία

Η αστυνομία στο Αιγάλεω συνέλαβε έναν 41χρονο αλλοδαπό, τον οποίο αναζητούσαν οι ελβετικές αρχές με ευρωπαϊκό ένταλμα.

Ο άνδρας κατηγορείται ότι το 2014 μπήκε μαζί με συνεργό στο σπίτι ενός 90χρονου στην Ελβετία, τον χτύπησαν και του έκλεψαν κοσμήματα και χρήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.