Αιγάλεω: Συνελήφθη 41χρονος που είχε ληστέψει υπερήλικα στην Ελβετία
Από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Ελβετίας για ληστεία σε βάρος υπερήλικα
Η αστυνομία στο Αιγάλεω συνέλαβε έναν 41χρονο αλλοδαπό, τον οποίο αναζητούσαν οι ελβετικές αρχές με ευρωπαϊκό ένταλμα.
Ο άνδρας κατηγορείται ότι το 2014 μπήκε μαζί με συνεργό στο σπίτι ενός 90χρονου στην Ελβετία, τον χτύπησαν και του έκλεψαν κοσμήματα και χρήματα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
