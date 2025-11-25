Βορίζια: Επέστρεψαν στα σχολεία οι μαθητές 23 μέρες μετά το μακελειό

Χθες, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, επέστρεψαν στα θρανία όλοι οι μαθητές στα Βορίζια Ηρακλείου, τερματίζοντας την αποχή από τα μαθήματα που διαρκούσε επί 23 ημέρες, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των αρχών.

Η εκπαιδευτική κοινότητα, ενεργώντας με προσεκτικά βήματα και επιμονή, κατάφερε να πείσει και τις δύο οικογένειες που εμπλέκονται στο πρόσφατο τραγικό μακελειό να επιτρέψουν στα παιδιά τους να επιστρέψουν στο σχολείο. Ο Διευθυντής Α' Βάθμιας Εκπαίδευσης, Μανόλης Μπελαδάκης, βρέθηκε στο χωριό και, έπειτα από συνομιλίες με τους γονείς, κάμφθηκαν και οι τελευταίες αντιρρήσεις.

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Βοριζίων επέστρεψαν χθες, απολαμβάνοντας αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδι με τη βοήθεια εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τους μεγαλύτερους μαθητές

Ενώ τα παιδιά της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες, οι μαθητές που φοιτούν στο Γυμνάσιο Ζαρού και Μοιρών, καθώς και στο Λύκειο Μοιρών, παρακολουθούν τα μαθήματα αποκλειστικά μέσω τηλεκπαίδευσης μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Κραυγή ανησυχίας από την επιστημονική κοινότητα

Παρά την επιστροφή των παιδιών στα θρανία, ο καθηγητής Ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, ο οποίος συμμετέχει στην υποστήριξη των παιδιών, κρούει καμπανάκι κινδύνου για τη διαιώνιση της βαριάς ατμόσφαιρας και τις επιπτώσεις της στην ψυχική τους υγεία.

«Τα παιδιά είναι τραυματισμένα. Παρουσιάζουν αϋπνίες, εφιάλτες, ταχυκαρδία και άλλα συμπτώματα που εντάσσονται στο μετατραυματικό σύνδρομο», αναφέρει ο κ. Βγόντζας, επιστημονικά υπεύθυνος της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου.

Ο καθηγητής Ψυχιατρικής αναφέρθηκε και στη ραγδαία αλλαγή στη στάση των παιδιών μετά τη σύλληψη του πατέρα τους: «Μέχρι πρότινος μου έλεγαν ότι ήθελαν να σταματήσει το κακό. Από τότε που συνέλαβαν τον πατέρα τους, μου λένε ότι δεν αντέχουν το άδικο. Να είναι ο πατέρας τους στη φυλακή. Τα παιδιά αυτά μαζεύουν δηλητήριο μέσα τους και έχουν ποτιστεί με μίσος».

