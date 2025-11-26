Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Στο «κόκκινο» Κηφισίας, Μεσογείων και Κατεχάκη

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στον Κηφισό και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος αλλά και στην Κατεχάκη.

Καθυστερήσεις υπάρχουν επίσης στην παραλιακή στο ύψος του Φλοίσβου και στη λεωφόρο Αμφιθέας.

Η κίνηση στους δρόμους

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Πέτρου Ράλλη

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Λ. Σχιστού

Κίνηση υπάρχει επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.