Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Πώς ήταν ο κόσμος την τελευταία φορά που συναντήθηκαν
Όταν Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρήθηκαν για τελευταία φορά το 2007, ο κόσμος ήταν εντελώς διαφορετικός...
Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρώνται σήμερα (26/11, 22:00) στο Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Στις 6 Νοεμβρίου 2007, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν για τελευταία φορά σε έναν κόσμο που μοιάζει σχεδόν… προϊστορικός σε σχέση με σήμερα. Τα smartphones ήταν ακόμα σε... βρεφική ηλικία, η Ελλάδα ζούσε κάτω από διαφορετικές πολιτικο-οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ενώ ο διαδικτυακός κόσμος δεν είχε καμία σχέση με τον σημερινό.
