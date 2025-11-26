Θεσσαλονίκη: Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω e-mail ο δήμαρχος Νεάπολης –Συκεών Σίμος Δανιηλίδης

Αποδέκτης απειλητικού μηνύματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγινε το προηγούμενο διάστημα ο δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών Σίμος Δανιηλίδης. Ως αποστολέας τού μηνύματος ταυτοποιήθηκε ένας 37χρονος και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή μέσω ηλεκτρονικού μέσου.

Ο δήμαρχος είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη, υποβάλλοντας μήνυση, η οποία προκάλεσε προκαταρκτική εξέταση με εντολή εισαγγελέα. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Β. Ελλάδος έφτασε στα στοιχεία του χρήστη και διαχειριστή του λογαριασμού, από τον οποίο εστάλη το μήνυμα, που περιείχε απειλές κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του μηνυτή.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος ταυτοποιήθηκε 37χρονος ημεδαπός ως εμπλεκόμενος σε υπόθεση απειλής με χρήση ηλεκτρονικού μέσου, σε βάρος Δημάρχου.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από σχετική έγκληση, καθώς ο Δήμαρχος έγινε αποδέκτης μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απειλές κατά της ζωής και σωματικής ακεραιότητάς του.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής και στη συνέχεια παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, καθώς και σε συνεργασία με την εταιρεία – πάροχο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε ο 37χρονος, ως χρήστης και διαχειριστής του λογαριασμού από τον οποίο εστάλη το απειλητικό μήνυμα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για απειλή μέσω ηλεκτρονικού μέσου, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

