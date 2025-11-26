Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτριες προσέφεραν Πρώτες Βοήθειες σε τραυματία στη Λεωφόρου Κηφισού

Την Τετάρτη (26/11), νωρίς το μεσημέρι, κλιμάκιο νοσηλευτικού προσωπικού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο επέστρεφε με υπηρεσιακό όχημα από αιμοδοσία του Ε.Ε.Σ., παρενέβη άμεσα σε τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό οδηγού μηχανής, στη Λεωφόρο Κηφισού.

Οι νοσηλεύτριες του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ. προσέγγισαν τον τραυματία με πλήρη ασφάλεια, αξιολόγησαν την κατάστασή του και διαπίστωσαν θλαστικά τραύματα. Χωρίς καμία καθυστέρηση, του προσέφεραν τις αναγκαίες Πρώτες Βοήθειες, παραμένοντας δίπλα του μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου και την ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση, τον επαγγελματισμό και το ανθρωπιστικό τους καθήκον. Για ακόμη μία φορά, οι νοσηλεύτριες του Οργανισμού απέδειξαν έμπρακτα την αφοσίωση και την ετοιμότητά τους να στηρίξουν τον συνάνθρωπο σε κάθε κρίσιμη στιγμή.