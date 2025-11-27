Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (27/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπή Ρεύματος
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

27/11/2025 6:30:00 πμ

27/11/2025 5:30:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΑΜΑΣΚΟΥ - Β.ΟΥΓΚΩ - ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ - ΚΙΟΥΚΑΡΚΙΩΤΟΥ - Λ.ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΠΕΙΣΙΣΣΤΡΑΤΟΥ - ΣΠ.ΔΕΔΕ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - Δ.ΔΕΔΕ - ΜΑΡΓΑΡΗ - ΕΦΗΒΕΙΑΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

557

Κατασκευές

27/11/2025 8:00:00 πμ

27/11/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΣΩΤΗΡΟΣ 19 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΣΩΤΗΡΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1327

Λειτουργία

27/11/2025 8:00:00 πμ

27/11/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΕΔΕΣΣΗΣ απο κάθετο: ΖΑΡΑΝΤΙΔΗ έως κάθετο: ΒΟΥΤΣΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1326

Λειτουργία

27/11/2025 8:00:00 πμ

27/11/2025 1:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: Α. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΤΕΥΘΙΔΟΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1549

Κατασκευές

27/11/2025 8:00:00 πμ

27/11/2025 1:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΕΡΓΗ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΥΘΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1549

Κατασκευές

27/11/2025 8:00:00 πμ

27/11/2025 1:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΔΕΛΦΩΝ, ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

955

Κατασκευές

27/11/2025 8:00:00 πμ

27/11/2025 1:30:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΗΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ

558

Κατασκευές

27/11/2025 8:00:00 πμ

27/11/2025 3:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡ. Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΙΞΩΝΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1547

Κατασκευές

27/11/2025 8:00:00 πμ

27/11/2025 3:00:00 μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 8 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1546

Κατασκευές

27/11/2025 8:00:00 πμ

27/11/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΝΑΞΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΝΘΕΩΝ - ΛΕΩΦ.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

307

Λειτουργία

27/11/2025 9:00:00 πμ

27/11/2025 11:00:00 πμ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JOHNSON & JOHNSON ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Εξυπηρέτηση τρίτων

27/11/2025 9:00:00 πμ

27/11/2025 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ ΝΟ 8 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

1543

Κατασκευές

27/11/2025 9:00:00 πμ

27/11/2025 4:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΟΥ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

27/11/2025 10:00:00 πμ

27/11/2025 12:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ έως κάθετο: ΝΥΜΦΑΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΙΩΝΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΝΥΜΦΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΙΩΝΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΝΟ 3 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1545

Κατασκευές

27/11/2025 10:00:00 πμ

27/11/2025 1:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Κ.ΠΑΛΑΜΑ, ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

957

Κατασκευές

27/11/2025 11:00:00 πμ

27/11/2025 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ, ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΓ.ΟΡΟΥΣ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ.

956

Κατασκευές

27/11/2025 11:00:00 πμ

27/11/2025 4:30:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΒΗΛΑΡΑ - Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΩΝ - ΛΟΥΡΟΥ - ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΥ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ - ΠΑΦΟΥ

559

Κατασκευές

27/11/2025 12:00:00 μμ

27/11/2025 3:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΛΙΣΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΗΓΑΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΗΓΑΣΟΥ απο κάθετο: ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ έως κάθετο: ΑΝΕΜΩΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΜΕΛΙΣΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΗΣ απο κάθετο: ΔΡΥΑΔΩΝ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΘΕΤΙΔΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

1548

Κατασκευές

27/11/2025 12:00:00 μμ

27/11/2025 3:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά οδός:ΘΕΛΞΙΝΟΗΣ ΝΟ 3 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

1544

Κατασκευές

