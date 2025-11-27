Οι «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» ανέλαβαν την ευθύνη για τον εκρηκτικό μηχανισμό στην «Ομάδα Αλήθειας»

Η ομάδα «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» ανέλαβε την ευθύνη την Πέμπτη (27/11), μέσω μακροσκελούς δημοσίευσης σε γνωστό ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου, για τον εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε έξω από τα γραφεία της «Ομάδας Αλήθειας» στην Παλλήνη το πρωί της 8ης Νοεμβρίου.

Στην είσοδο του κτιρίου είχε βρεθεί ένα γκαζάκι των 500 ml που δεν είχε εκραγεί, ενώ βρέθηκαν υπολείμματα πλαστικής σακούλας, λιωμένο πλαστικό και στάχτες.

Οι συντάκτες της δημοσίευσης «αφιερώνουν» την επίθεση «στον αναρχικό αντάρτη πόλης Κυριάκο Ξυμητήρη» που σκοτώθηκε σε έκρηξη στο διαμέρισμα-γιάφκα στους Αμπελόκηπους στις 31 Οκτωβρίου 2024, ενώ ασκούν έντονη κριτική τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στο ίδιο το σάιτ.

Σχετικά με το ότι τα γραφεία βρίσκονται δίπλα σε παιδικό σταθμό, στην ανακοίνωση φαίνεται ότι το γνώριζαν εξ αρχής και κάνουν λόγο για «κλάψα που είναι γραφική προπαγάνδα».

«Αντιλαμβανόμαστε αυτό το πλέγμα εταιρειών σαν ένα πολύ καλά δομημένο οργανισμό με ξεκάθαρη γαλάζια κεφαλή. Η κλάψα τους για την επικινδυνότητα που προκλήθηκε λόγω της γειτνίασης τους με παιδικό σταθμό ξημερώματα Σαββάτου δεν είναι μια γραφική και πρόχειρα επιλεγμένη επικοινωνιακή κίνηση. Είναι κομμάτι ενός αντανακλαστικού πλαισίου προπαγάνδας που έχει δομηθεί σταθερά και με προσοχή εδώ και 13 χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση της ομάδας.

