ΝΔ: «Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται»

«Αναμένουμε από όλα τα κόμματα την αυτονόητη και επιβεβλημένη καταδίκη της» αναφέρει σε ανακοίνωσή της  η Νέα Δημοκρατία για την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας ellada24.gr

Newsbomb

ΝΔ: «Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία για την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας ellada24.gr.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας ellada24.gr που ανήκει στην «Ομάδα Αλήθειας» και αναμένουμε από όλα τα κόμματα την αυτονόητη και επιβεβλημένη καταδίκη της.

Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται».

Μαρινάκης: «Η αλήθεια ενοχλεί»

"Η επίθεση στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδας Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο. Η αλήθεια ενοχλεί. Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μετά την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:51ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι λύνουν το μυστήριο 700 ετών του δολοφονημένου Ούγγρου δούκα

16:50ΕΘΝΙΚΑ

Σαν σήμερα, ο ελληνικός στόλος αποβιβάζεται στη Μυτιλήνη και ξεκινούν μάχες για την απελευθέρωση

16:42ΕΘΝΙΚΑ

Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας (εικόνες)

16:41ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρομερό δυστύχημα στη Τάμπα: Η καταδίωξη κατέληξε σε μπαρ - 4 νεκροί και 11 τραυματίες

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Η λίμνη του Μόρνου στερεύει, το Κάλλιο επιστρέφει στην επιφάνεια - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

16:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μυστικά των κρυπτονομισμάτων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την καινοτόμο αγορά των 4 τρισ. δολαρίων και tips από ειδικούς

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Τρεις γυναίκες κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν «τζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι

16:19ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Το «ζέσταμα» του Τζόκοβιτς πριν από τον μεγάλο τελικό με τον Μουζέτι

16:11LIFESTYLE

Ελένη Κρίτα για το reunion του «Παρά Πέντε»: Θα είναι κάτι σαν τα «Φιλαράκια»

16:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Κοντός: «Στο τέλος της χρονιάς θα στεναχωρήσουμε τους καλοθελητές»

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθηνών: Από τις 17:00 οι σημερινοί αγώνες - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στο κέντρο

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Φολέγανδρος: Στις 3 Δεκεμβρίου η συνέχεια της δίκη της Γαρυφαλλιάς

15:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Θλάση και ο Τολιόπουλος

15:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Ιστορικός θρίαμβος για τους Καμπράλ, Μίντλερ στο «διπλό» (βίντεο)

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Ασανσέρ: Ολοκληρώνεται η διαδικασία απογραφής - Μέχρι πότε η προθεσμία

15:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: «Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται»

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στη σύζυγο του τραγουδιστή

15:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος για διακίνηση ναρκωτικών - Τι βρέθηκε σπίτι του

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ανασχηματίζει το Σύμβούλιο Ασφαλείας εν μέσω φημών ρήξης με τον Σεργκέι Λαβρόφ

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αεροπορικές επιδείξεις που «κόβουν την ανάσα» απόλαυσαν στην 110 Πτέρυγα Μάχης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στη σύζυγο του τραγουδιστή

12:59LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος σε Σίσσυ Χρηστίδου: Ένταση στην εκπομπή - «Μου στήσατε παγίδα»

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Η αναζήτηση για το θρυλικό «χρυσό τρένο των Ναζί»

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων μέχρι το μακελειό - Η κοινή φωτογραφία

16:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μυστικά των κρυπτονομισμάτων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την καινοτόμο αγορά των 4 τρισ. δολαρίων και tips από ειδικούς

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Απανθρακωμένο πτώμα σε ΙΧ στη Βοιωτία: Πιθανή σύνδεση με τη δολοφονία Γιάννη Λάλα ερευνούν οι Αρχές

11:09ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η τούρτα για τα γενέθλια του - «Την έφτιαξε το κοριτσάκι μου, η Ευγενία»

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Η λίμνη του Μόρνου στερεύει, το Κάλλιο επιστρέφει στην επιφάνεια - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθηνών: Από τις 17:00 οι σημερινοί αγώνες - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στο κέντρο

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

06:30ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Οι κλειστοί δρόμοι στο κέντρο - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αχαΐα: Συνελήφθη ο 13χρονος που κατέρρευσε από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο - Χειροπέδες σε δύο 15χρονους

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνονται οι φόβοι για μαζικό τάφο 800 μωρών στο «ίδρυμα του τρόμου» - Οι ανασκαφές βγάζουν διαρκώς λείψανα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Φολέγανδρος: Στις 3 Δεκεμβρίου η συνέχεια της δίκη της Γαρυφαλλιάς

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Πολική αρκούδα έφαγε κολοκύθα που ζυγίζει περισσότερα κιλά από την ίδια - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ