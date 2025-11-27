Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό και Κηφισίας – Πού αλλού έχει μποτιλιάρισμα
Κηφισός και Κηφισίας εξακολουθούν να βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο»
Ακόμη μία δύσκολη εβδομάδα για τους οδηγούς, με την κακοκαιρία να επηρεάζει και την κίνηση των οχημάτων στο Λεκανοπέδιο.
Η Λεωφόρος Κηφισίας, όπως και ο Κηφισός, παραμένουν στο «κόκκινο», με την κατάσταση στην Παραλιακή και την Αττική Οδό να είναι βελτιωμένη.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων, αλλά και τη Βασιλίσσης Σοφίας, με το κέντρο της Αθήνας ταυτόχρονα να παραμένει κλασσικά μπλοκαρισμένο.
