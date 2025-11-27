Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό και Κηφισίας – Πού αλλού έχει μποτιλιάρισμα

Ακόμη μία δύσκολη εβδομάδα για τους οδηγούς, με την κακοκαιρία να επηρεάζει και την κίνηση των οχημάτων στο Λεκανοπέδιο.

Η Λεωφόρος Κηφισίας, όπως και ο Κηφισός, παραμένουν στο «κόκκινο», με την κατάσταση στην Παραλιακή και την Αττική Οδό να είναι βελτιωμένη.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων, αλλά και τη Βασιλίσσης Σοφίας, με το κέντρο της Αθήνας ταυτόχρονα να παραμένει κλασσικά μπλοκαρισμένο.