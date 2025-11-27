Χανιά: Στη φυλακή ο άνδρας που επιτέθηκε στον πατέρα του με μαχαίρι επειδή τον είδε στο καφενείο

Ποινή φυλάκισης 7 ετών και 4 μηνών για επίθεση με μαχαιριές στον πατέρα του, επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά, σε έναν 28χρονο από το Ροδάκινο Ρεθύμνου.

Το δικαστήριο αποδεχόμενο την ανάλογη εισαγγελική πρόταση μετέτρεψε την κατηγορία από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε απόπειρα βαρειάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς εκτίμησε πως ο κατηγορούμενος δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του, κάτι που και ο ίδιος είχε υποστηρίξει νωρίτερα στην απολογία του.

Υπενθυμίζεται ότι το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου του 2023. Τότε με αφορμή την επίσκεψη του παθόντα στο καφενείο όπου σύχναζε ο γιος και ενώ ήταν ιδιαίτερα τραυματισμένες οι μεταξύ τους σχέσεις τους ο γιος του είχε απαγορεύσει να εμφανίζεται στο συγκεκριμένο καφενείο.

Όπως τόνισε η Εισαγγελέας της Έδρας στην πρότασή της: «Ο κατηγορούμενος έχει θέματα με τον πατέρα λόγω της συμπεριφοράς του απέναντι στη μητέρα του. Στις 4/9/23 βλέπει τον πατέρα του στο καφενείο, θυμώνει, επιστρέφει στο σπίτι γίνεται καυγάς, θολώνει, βγάζει έναν σουγιά και αρχίζει και του επιτίθεται. Η επίθεση συνεχίζεται για 15 λεπτά. Του επιτίθεται με 50 μαχαιριές. Η μητέρα φωνάζει και έρχεται ένας γείτονας. Πράγματι αν ήθελε να τον σκοτώσει μπορούσε. Πήρε τρία μαχαίρια διαφορετικά».

Ο 68χρονος τότε πατέρας, είχε νοσηλευτεί για 13 μέρες, χωρίς να του προκληθεί κάποια μόνιμη βλάβη.

Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε εκτενώς στην ψυχοπαθολογία του κατηγορούμενου την οποία ενέταξε στο πλαίσιο των προβλημάτων μέσα στην οικογένεια. Παράλληλα σημείωσε πως δεν πρόκειται γενικά για έναν επικίνδυνο άνθρωπο, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο πατέρας δεν παρέστη προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

