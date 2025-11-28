Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: "Μπουλντόζες" εξυγίανσης στις Πολεοδομίες
Ελεύθερος Τύπος: Το νέο μοντέλο για τις πολεοδομίες
Η Καθημερινή: Οικοδομικές άδειες θα εκδίδει το κτηματολόγιο
Τα Νέα: Από το κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:42 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Νοεμβρίου
04:56 ∙ WHAT THE FACT
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος