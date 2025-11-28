Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Νοεμβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: "Μπουλντόζες" εξυγίανσης στις Πολεοδομίες

Ελεύθερος Τύπος: Το νέο μοντέλο για τις πολεοδομίες

Η Καθημερινή: Οικοδομικές άδειες θα εκδίδει το κτηματολόγιο

Τα Νέα: Από το κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες

07:00ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adele: Εικόνες Αποκάλυψης στο Λεκανοπέδιο - Χαλάζι στο κέντρο της Αθήνας

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Με δυο γραμμές το ΠΑΣΟΚ, φρέσκα κουλούρια από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, γαλλικά στο Παλλάς (;), είναι happy στην Πειραιώς, η Intralot και η αύξηση του φόρου στη Βρετανία, Ένα γράμμα που κάνει τη διαφορά

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

To κλίμα έφερε «κοντά» ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ - Οι στοχεύσεις και το «φάντασμα» του Τσίπρα

06:42ΕΛΛΑΔΑ

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Η Adele έχει φέρει μποτιλιάρισμα με το...καλημέρα - Ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

06:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

06:28LIFESTYLE

ANT1: Η «εμμονή» με την Τσολάκη, η Καραβάτου και οι σκέψεις για ηχηρές επιστροφές

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έφτασε η Black Friday: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές στις... εντυπωσιακές προσφορές

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστική Οδύσσεια της ΕΣΣΔ προς τον Άρη – Γιατί για δεκαετίες ο κόσμος δεν έμαθε ότι τα κατάφερε

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ποια ήταν η Σύνοδος της Νίκαιας: Η σημασία της για τον Χριστιανισμό και ο παραλληλισμός με το σήμερα

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση επιστρέφει σε τροχιά μεταρρυθμίσεων: Οι 6 παρεμβάσεις - ανάσα για μεγάλες ομάδες του πληθυσμού

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η καταβολή του σε 1 εκατομμύριο δικαιούχους - Τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Η δολοφόνος της Σαλαμίνας: Το προφίλ και οι αναρτήσεις της Ρόζας στα social media πριν το έγκλημα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία Adel: Συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Ακόμα δύο περιοχές σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές τακτικών και έκτακτων επιδομάτων σε πάνω από 1,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Νοεμβρίου

04:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (49η κλήρωση)

15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία Adel: Συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Ακόμα δύο περιοχές σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Η δολοφόνος της Σαλαμίνας: Το προφίλ και οι αναρτήσεις της Ρόζας στα social media πριν το έγκλημα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστική Οδύσσεια της ΕΣΣΔ προς τον Άρη – Γιατί για δεκαετίες ο κόσμος δεν έμαθε ότι τα κατάφερε

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ερυθραία: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;» - Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από περιπετειώδη καταδίωξη – Βίντεο ντοκουμέντο

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Η Adele έχει φέρει μποτιλιάρισμα με το...καλημέρα - Ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

03:00ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Νέες ισχυρές καταιγίδες στην Αττική – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία Adel

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ποια ήταν η Σύνοδος της Νίκαιας: Η σημασία της για τον Χριστιανισμό και ο παραλληλισμός με το σήμερα

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση επιστρέφει σε τροχιά μεταρρυθμίσεων: Οι 6 παρεμβάσεις - ανάσα για μεγάλες ομάδες του πληθυσμού

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ανατροπή με το κίνητρο της δολοφονίας - Δεν σκότωσε την πεθερά της για να τη ληστέψει

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Αγριεύει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:28LIFESTYLE

ANT1: Η «εμμονή» με την Τσολάκη, η Καραβάτου και οι σκέψεις για ηχηρές επιστροφές

06:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

17:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Η τελευταία λέξη της 75χρονης πριν ξεψυχήσει από τα χέρια της νύφης της - «Πέθανα...»

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Προσοχή για έντονα φαινόμενα σε 7 περιοχές από τώρα μέχρι αύριο το πρωί» - Η προειδοποίηση Τσατραφύλλια

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Θηβών: Σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό – Σε απόσταση αρκετών μέτρων εκτοξεύτηκε ο οδηγός

22:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν όλα στις οικοδομικές άδειες: Ψηφιακό One-Stop-Shop για κάθε ακίνητο

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για τις επόμενες 6 ημέρες - «Καμπανάκι» για 7 περιοχές

