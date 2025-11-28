Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (28/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

28/11/2025 8:00:00 πμ

28/11/2025 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ έως κάθετο: ΧΡΕΜΩΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 μμ

1349

Λειτουργία

28/11/2025 8:00:00 πμ

28/11/2025 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ έως κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

1351

Λειτουργία

28/11/2025 8:00:00 πμ

28/11/2025 12:00:00 μμ

ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

Μονά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΣΤΑΥΡΑΚΗ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΤΑΥΡΑΚΗ 24 + 24Α απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

28/11/2025 8:00:00 πμ

28/11/2025 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΤΡΑ απο κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΑΣ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΝΟ 32 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1550

Κατασκευές

28/11/2025 8:00:00 πμ

28/11/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΕΤΣΟΒΟΥ απο κάθετο: Ν. ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ έως κάθετο: ΡΕΘΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1328

Λειτουργία

28/11/2025 8:00:00 πμ

28/11/2025 1:00:00 μμ

ΒΙΛΛΙΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΚΡΙΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Κατασκευές

28/11/2025 8:00:00 πμ

28/11/2025 1:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ απο κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΜΥΡΑΣ απο κάθετο: ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ έως κάθετο: ΛΑΜΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΩΜΗΣ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΒΑΡΑΣΟΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΗΣ απο κάθετο: ΜΩΡΕΩΣ έως κάθετο: ΛΑΜΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΩΡΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1555

Κατασκευές

28/11/2025 8:00:00 πμ

28/11/2025 1:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΙΑΘΟΥ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ έως κάθετο: ΤΑΥΓΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1555

Κατασκευές

28/11/2025 8:00:00 πμ

28/11/2025 1:00:00 μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΞΑΝΘΟΥ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

560

Κατασκευές

28/11/2025 8:00:00 πμ

28/11/2025 2:00:00 μμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ 99 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

28/11/2025 8:00:00 πμ

28/11/2025 3:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΝΟ 28 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1551

Κατασκευές

28/11/2025 8:00:00 πμ

28/11/2025 3:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Ζυγά οδός:ΙΚΟΝΙΟΥ ΝΟ 72 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1552

Κατασκευές

28/11/2025 8:00:00 πμ

28/11/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΛΕΩΦ.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ - ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

308

Λειτουργία

28/11/2025 8:00:00 πμ

28/11/2025 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ, ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ, ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ, ΚΟΔΡΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ.

958

Κατασκευές

28/11/2025 8:00:00 πμ

28/11/2025 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ - ΣΥΡΙ - ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΟ ΒΡΥΣΑΚΙ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΛΟΥΚΗΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ - ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΡΑΣΣΑ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ - ΕΛΑΤΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ

1504

Λειτουργία

28/11/2025 8:00:00 πμ

28/11/2025 6:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

28/11/2025 10:30:00 πμ

28/11/2025 3:00:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ - ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ - ΚΩΝΣΤ/ΛΕΩΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ -

509

Κατασκευές

28/11/2025 12:00:00 μμ

28/11/2025 2:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΕΥΞ. ΠΟΝΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

1553

Κατασκευές

28/11/2025 12:00:00 μμ

28/11/2025 4:00:00 μμ

ΒΙΛΛΙΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΝΙ ΔΕΡΒΕΝΙ ΣΤΟ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ

Κατασκευές

28/11/2025 12:30:00 μμ

28/11/2025 4:00:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - ΓΑΛΕΡΙΟΥ

561

Κατασκευές

28/11/2025 12:30:00 μμ

28/11/2025 4:30:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΚΩΝΣΤ/ΛΕΩΣ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - ΖΑΛΟΓΓΟΥ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ

510

Κατασκευές

28/11/2025 1:00:00 μμ

28/11/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΡΑΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΑΔΟΥ 10 έως κάθετο: ΒΙΒΛΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΙΒΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΑΔΟΥ έως κάθετο: ΤΑΞΙΛΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

1361

Λειτουργία

28/11/2025 1:30:00 μμ

28/11/2025 3:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ

1554

Κατασκευές

28/11/2025 2:00:00 μμ

28/11/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

1350

Λειτουργία

