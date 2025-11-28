Δείχνει τα «δόντια» της η «Adel»: Φούσκωσε ο Κηφισός - Δείτε βίντεο
Οι έντονες βροχοπτώσεις στο λεκανοπέδιο έχουν φουσκώσει τα ρέματα και τα ποτάμια
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας «Adel» βρίσκεται η Αττική από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (28/11), με τις έντονες βροχοπτώσεις να φουσκώνουν τα ρέματα και τα ποτάμια.
Ο Κηφισός καταγράφηκε σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έχει φουσκώσει ανησυχητικά στο ύψος της Λαχαναγοράς.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:03 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Novibet: BLACK WEEK με Προσφορά Γνωριμίας!
09:54 ∙ TRAVEL
Το χωριό της Λάρισας που …ακουμπάει στο Μαύρο Ρέμα
07:59 ∙ WHAT THE FACT