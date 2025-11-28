Τριπλή διάκριση για την AstraZeneca στα HR Awards 2025 με Gold, Silver και Bronze βραβεία

Τριπλή διάκριση για την AstraZeneca στα HR Awards 2025 με Gold, Silver και Bronze βραβεία
ΕΛΛΑΔΑ
Τρεις σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η AstraZeneca Ελλάδος στα HR Awards 2025, κατακτώντας ένα Gold και ένα Bronze βραβείο στην ενότητα «Learning & Development», καθώς και ένα Silver βραβείο στην ενότητα «Future of Work».

Η Gold διάκριση απονεμήθηκε για την υποψηφιότητα με τίτλο «Redefining Leadership Excellence: Holistic People Managers Development at AstraZeneca Greece» στην κατηγορία «Excellence in Management / Leadership Development». Η βράβευση αναγνωρίζει την ολοκληρωμένη και καινοτόμα στρατηγική ανάπτυξης ηγεσίας της εταιρείας, η οποία επενδύει συστηματικά στους people managers μέσω των προγραμμάτων «Leading the Employee Journey» και «Leadership Development». Τα προγράμματα αυτά επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στην αυθεντική ηγεσία, τη συναισθηματική νοημοσύνη, τη συμπερίληψη και την ψυχολογική ασφάλεια.

Η Silver διάκριση αφορά την υποψηφιότητα «Empowering the Future: AstraZeneca Greece’s AI Upskilling Excellence» στην κατηγορία «Most Effective Upskilling &amp; Reskilling Initiatives / Strategy». Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την ολοκληρωμένη στρατηγική της AstraZeneca Ελλάδος για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων της, μέσα από την εκπαίδευση του 100% του ανθρώπινου δυναμικού σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται στη συνεχή μάθηση, τη συμμόρφωση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ενίσχυσε τη δημιουργικότητα, βελτίωσε τις επιχειρησιακές λειτουργίες και καλλιέργησε κουλτούρα καινοτομίας. Η πρωτοβουλία αναγνωρίστηκε ως best practice.

Το Bronze βραβείο απονεμήθηκε για την υποψηφιότητα «Bridging the Gap, Shaping the AI Future: AstraZeneca Greece’s AI Upskilling Journey» στην κατηγορία «Excellence in Addressing the Expertise Gap». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα UpSkilling στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί πρότυπο ψηφιακής ενδυνάμωσης, με μετρήσιμα αποτελέσματα και διεθνή αναγνώριση. Καλύπτοντας το σύνολο των εργαζομένων, το πρόγραμμα συνέβαλε ουσιαστικά στην αύξηση της καθημερινής χρήσης εργαλείων GenAI και στην υιοθέτηση νέων, καινοτόμων προσεγγίσεων.

«Η τριπλή διάκριση στα HR Awards 2025 αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της δέσμευσής μας να επενδύουμε στους ανθρώπους μας και στο μέλλον της εργασίας. Μέσα από μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη ηγεσίας και τη συστηματική ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, καλλιεργούμε αυθεντική ηγεσία, συμπερίληψη και ψυχολογική ασφάλεια, αξιοποιώντας υπεύθυνα την τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα και την αποδοτικότητα. Είμαστε υπερήφανοι που εκπαιδεύσαμε το 100% των εργαζομένων μας σε εργαλεία AI και που οι πρωτοβουλίες μας αναγνωρίζονται ως best practice, καθώς συνεχίζουμε να διαμορφώνουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει, εξελίσσει και καινοτομεί καθημερινά», δήλωσε ο κ. Ευθύμιος Νικολόπουλος, Innovation, Business Excellence & BD Director της AstraZeneca Ελλάδος, υπεύθυνος και για Capabilities/Training & Development.

Τα HR Awards επιβραβεύουν τις πιο αποτελεσματικές και καινοτόμες πρακτικές στον χώρο της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Οι κατηγορίες στις οποίες διακρίθηκε η AstraZeneca υπογραμμίζουν τη στρατηγική δέσμευση της εταιρείας στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων, της αυτοπεποίθησης και της ηγετικής ικανότητας των ανθρώπων της, καθώς και στη συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών και την καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας.

Σχετικά με την AstraZeneca

Η AstraZeneca είναι μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, που εστιάζει στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και εμπορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην Ογκολογία, τις Σπάνιες Παθήσεις και τη Βιοφαρμακευτική, συμπεριλαμβανομένων των Καρδιαγγειακών, Νεφρικών και Μεταβολικών παθήσεων, Αναπνευστικών παθήσεων και στην Ανοσολογία. Με έδρα το Κέιμπριτζ του Ηνωμένου Βασιλείου, η AstraZeneca δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες και τα καινοτόμα φάρμακά της χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες για την AstraZeneca μπορείτε να βρείτε εδώ.

