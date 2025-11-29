Τραγωδία στη Μεσαρά: Πέθανε ξαφνικά 63χρονος – Υπέστη ανακοπή την ώρα που μάζευε ελιές

Μεγάλη θλίψη επικρατεί στη Μεσαρά για τον αιφνίδιο θάνατο του 63χρονου Μανώλη Ταμπακάκη, ο οποίος κατέρρευσε ενώ μάζευε ελιές το απόγευμα του Σαββάτου (29/11).

Το περιστατικό σημειώθηκε σε λιόφυτο κοντά στο χωριό Μορόνι, του Δήμου Φαιστού.

Ο Μανώλης Ταμπακάκης ήταν γνωστός ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων με καταγωγή από τις Μάκρες και ιδιοκτήτης συνεργείου στα Καπαριανά Μοιρών, ήταν πατέρας τριών παιδιών, σύμφωνα με το «ΔιαSosτε τη Μεσαρά».

Κατά τη διάρκεια της εργασίας του, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε μπροστά στη σύζυγό του, η οποία είναι νοσηλεύτρια. Παρά τις προσπάθειές της, αλλά και την άμεση άφιξη του ασθενοφόρου, δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψη, καθώς ο θάνατός του επήλθε ακαριαία, πιθανότατα από ανακοπή.