«Κάρμα»: Πώς αποδίδεται η λέξη στα ελληνικά – Η λέξη που «κουβαλά» φιλοσοφία αιώνων

Όταν λέμε «αυτό ήταν το κάρμα του» ή «το κάρμα με τιμώρησε», δεν αναφερόμαστε απλώς σε τύχη ή μοίρα· μιλάμε για την ιδέα ότι οι πράξεις μας επιστρέφουν σε εμάς, με καλό ή κακό τρόπο.

Σαν να υπάρχει ένας αόρατος νόμος που συνδέει ό,τι κάνουμε με ό,τι λαμβάνουμε στη συνέχεια, μία άυλη συνέπεια που πάντα μάς βρίσκει.

Η λέξη «κάρμα» προέρχεται από την σανσκριτική ρίζα karman, που σημαίνει «πράξη» ή «ενέργεια» κι έχει συνδεθεί με την ιδέα ότι κάθε πράξη ενός ατόμου επηρεάζει το μέλλον του· είτε άμεσα, είτε έμμεσα.

Στη σύγχρονη χρήση, το «κάρμα» έχει περάσει σε πολλές γλώσσες ως σύμβολο της ηθικής συνέπειας των πράξεών μας, χωρίς πάντα να διατηρεί το πλήρες φιλοσοφικό πλαίσιο της ινδικής παράδοσης.

Στα ελληνικά, η λέξη χρησιμοποιείται συνήθως αμετάφραστη, ενώ συχνά αποδίδεται με έννοιες όπως «μοίρα», «αποτέλεσμα των πράξεων» ή «ηθική συνέπεια», παρ’ ότι καμία από αυτές δεν καλύπτει πλήρως το πολυδιάστατο νόημά της.