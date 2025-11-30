Κρήτη: Γυναίκα γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο λίγο πριν φτάσει στο μαιευτήριο

Μια γυναίκα στο Ηράκλειο γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο το πρωί της Κυριακής, καθώς ο τοκετός εξελίχθηκε ταχύτατα ενώ κατευθυνόταν στο μαιευτήριο.

Η γυναίκα, η οποία κυοφορούσε το δεύτερο παιδί της, αισθάνθηκε έντονους πόνους νωρίς το πρωί και μαζί με τον σύζυγό της, ετοιμάστηκε για το μαιευτήριο, έχοντας ενημερώσει τον γυναικολόγο και τη μαία της.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η γέννα ξεκίνησε αιφνιδιαστικά, όπως αναφέρει το cretalive.gr. Η γυναίκα γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο, στη θέση του συνοδηγού, με το ζευγάρι να ακολουθεί τις οδηγίες του γιατρού και της μαίας, με τους οποίους βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία. Αφού ακολούθησαν τις οδηγίες τους, οι γονείς φρόντισαν αρχικά να κρατήσουν το νεογέννητο ζεστό, χρησιμοποιώντας πετσέτες που είχαν μαζί τους.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν με ψυχραιμία άμεσα προς το μαιευτήριο, εκμεταλλευόμενοι και τη χαμηλή κίνηση των πρωινών ωρών. Η μητέρα και το βρέφος, βάρους 2.875 γραμμαρίων, έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και χαίρουν άκρας υγείας.

