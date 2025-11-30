Γερμανικές αποζημιώσεις: Ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα για τη σφαγή του Διστόμου

Έπειτα από τρεις δεκαετίες και 25 χρόνια από την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου, το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων για τη σφαγή του Διστόμου επανέρχεται στο προσκήνιο.

Η πληρεξούσια δικηγόρος δύο κληρονόμων των επιζησάντων κατέθεσε εξώδικη αίτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ζητώντας την άδεια εκτέλεσης της απόφασης 137/1997 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λειβαδιάς, με την οποία είχε αναγνωριστεί η υποχρέωση του Γερμανικού Δημοσίου να καταβάλλει αποζημιώσεις στους θύματα.

Στο εξώδικο επισημαίνεται ότι παρά την αμετάκλητη δικαστική απόφαση, το Γερμανικό Δημόσιο δεν έχει καταβάλλει ποτέ το οφειλόμενο ποσό, το οποίο πλέον έχει υπερδιπλασιαστεί λόγω των τόκων υπερημερίας. Αντίθετα, όπως καταγγέλλεται, προχώρησε στην εκποίηση ή στη θέσπιση διπλωματικής προστασίας ορισμένων ακινήτων του.

Η δικαστική απόφαση, προκειμένου να εκτελεστεί, απαιτεί άδεια του υπουργού Δικαιοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την εξώδικη δήλωση, οι κληρονόμοι ζητούν να τους χορηγηθεί η άδεια να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση κατά του Γερμανικού Δημοσίου σε περιουσιακά στοιχεία του στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα ζητούν την κατάργηση της πρόβλεψης του άρθρου 923.