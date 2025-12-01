Κίνηση τώρα: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό

Μία ακόμη δύσκολη ημέρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου καθώς από νωρίς το πρωί της Δευτέρας παρατηρείται αυξημένη κίνηση πολλές κεντρικές λεωφόρους και σημαντικές οδικές αρτηρίες με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με δυσκολία.

Ιδιαίτερα προβληματικός είναι και ο Κηφισός, και στα δύο ρεύματα στο τμήμα από τη Νέα Ιωνία έως και το ύψος της Πέτρου Ράλλη.

Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Κηφισίας όπως και στην Μεσογείων όπου κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά όπως επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας Αττικής οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Λ. Κηφισού ( Ανοδος)

Λ. Κηφισού (-κάθοδος)

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Βάρης-Κορωπίου

Λ.Σχιστου

Καθυστερήσεις έως 45 λεπτά στην Αττική Οδό

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Αττική Οδό όπου οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45λεπτα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15΄-20΄ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄από Φυλής έως Κηφισίας.

