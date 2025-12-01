Μοσχάτο: Κατέρρευσε γεφυράκι σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη
Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβέρνησης, Ν. Χρυσόγελος, το πρωί του Σαββάτου, πριν την κατάρρευση, ξέσπασε πυρκαγιά κάτω από το γεφυράκι
Κατέρρευσε μικρή γέφυρα σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη, συγκεκριμένα στην οδό Σαλαμίνος στο Μοσχάτο, δημιουργώντας μεγάλη τρύπα και προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.
Η Περιφέρεια Αττικής δήλωσε στο ΣΚΑΪ ότι αγνοούσε την τοποθεσία του περιστατικού. Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Μοσχάτου-Ταύρου Θανάσης Τερέκας εξήγησε ότι η κατασκευή είναι αγνώστου ηλικίας, καθώς διασχίζει το παλαιότερο ρέμα της Αθήνας χωρίς καμία συντήρηση στο παρελθόν.
Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβέρνησης, Ν. Χρυσόγελος, το πρωί του Σαββάτου, πριν την κατάρρευση, ξέσπασε πυρκαγιά κάτω από το γεφυράκι και κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, καθώς στο σημείο εκείνο υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης.
Κινητοποιήθηκε αμέσως και ο Δήμος Αθηναίων μετά την επικοινωνία του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής με τη Δημοτική Αστυνομία, να βρίσκεται στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία, η οποία έχει πλέον διακοπεί, μέχρι να αποκατασταθεί η γέφυρα από την οποία διέρχονται οχήματα βαρέως τύπου.