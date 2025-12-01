Μοσχάτο: Κατέρρευσε γεφυράκι σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη

Κατέρρευσε μικρή γέφυρα σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη, συγκεκριμένα στην οδό Σαλαμίνος στο Μοσχάτο, δημιουργώντας μεγάλη τρύπα και προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Η Περιφέρεια Αττικής δήλωσε στο ΣΚΑΪ ότι αγνοούσε την τοποθεσία του περιστατικού. Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Μοσχάτου-Ταύρου Θανάσης Τερέκας εξήγησε ότι η κατασκευή είναι αγνώστου ηλικίας, καθώς διασχίζει το παλαιότερο ρέμα της Αθήνας χωρίς καμία συντήρηση στο παρελθόν.​

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβέρνησης, Ν. Χρυσόγελος, το πρωί του Σαββάτου, πριν την κατάρρευση, ξέσπασε πυρκαγιά κάτω από το γεφυράκι και κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, καθώς στο σημείο εκείνο υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης.

Κινητοποιήθηκε αμέσως και ο Δήμος Αθηναίων μετά την επικοινωνία του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής με τη Δημοτική Αστυνομία, να βρίσκεται στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία, η οποία έχει πλέον διακοπεί, μέχρι να αποκατασταθεί η γέφυρα από την οποία διέρχονται οχήματα βαρέως τύπου.