Βόλος: Στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του 18χρονος έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών

Στο Νοσοκομείο Βόλου χωρίς αισθήσεις κατέληξε 18χρονος ύστερα από κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, όταν ο νεαρός βγήκε από το Νοσοκομείο Βόλου έπεσε σε έλεγχο των αστυνομικών που βρήκαν επάνω του 12,76 γραμμάρια κάνναβης, τα κατάσχεσαν και τον οδήγησαν στα κρατητήρια.

Ο 18ρονος κρατήθηκε το Σαββατοκύριακο και σήμερα οδηγήθηκε για να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου κατηγορούμενος για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.

Φίλος του κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενος είναι περιστασιακός χρήστης. Τόνισε ότι παλαιότερα ήταν μαζί στο σχολείο και πως ήταν άριστος μαθητής. Σημείωσε ότι δεν είναι εθισμένος στις ουσίες, αλλά έχει πάθει κατάθλιψη και υπογράμμισε ότι επειδή έχει πεσμένη ψυχολογία τον περασμένο Αύγουστο κατανάλωσε χάπι που του έδωσε φίλος του για επιληψία και βρέθηκε και πάλι στο Νοσοκομείο.

Απολογούμενος ο 18χρονος είπε ότι εξαιτίας του επεισοδίου που είχε τον περασμένο Αύγουστο και το σοκ που υπέστη δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το σχολείο για τη φετινή χρονιά.

Για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν επάνω του είπε ότι δεν ήταν δικά του και δεν γνώριζε τίποτα γι’ αυτά. Το μόνο που θυμόταν ήταν ότι βρήκε μια κοπέλα στην παραλία, τον κέρασε ένα τσιγάρο με χασίς και του έδωσε ένα χάπι για παυσίπονο.

«Τα πήρα για να αισθανθώ καλύτερα, αλλά έσβησα», είπε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θα ξανακάνει χρήση ουσιών. Μάλιστα, είπε ότι αν χρειαστεί είναι πρόθυμος να παρακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης προκειμένου να συνεχίσει τη ζωή του. Μετανοιωμένος για τις πράξεις τους τόνισε ότι έχει την οικογένειά του, τον πατέρα του και τα αδέλφια του, να τον στήριξουν, να πάει ξανά στο σχολείο.

«Στα κρατητήρια κατάλαβα ότι το χασίς είναι λάθος», εξήγησε.

Η εισαγγελέας έδρας πρότεινε την ενοχή του. Ο 18χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως καθώς είχε σε βάρος του και άλλη ποινή, με αναστολή 3ετίας.

