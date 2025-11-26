Βόλος: Κάτοικος Χαλκίδας άρπαξε από επιχείρηση 15.000 ευρώ – Πώς έστησε την κομπίνα

Κάτοικος Χαλκίδας άρπαξε 15.000 ευρώ από επιχείρηση στον Βόλο την οποία εξαπάτησε μέσω υπολογιστή.

Ο κατηγορούμενος που είναι σήμερα 37 ετών, δικάστηκε χθες Τρίτη (25/11) στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και κρίθηκε ένοχος για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας μέσω υπολογιστή και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών καθώς επίσης και χρηματική ποινή ύψος 9.000 ευρώ.

Η απάτη που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2022, καταγγέλθηκε άμεσα στις Αρχές. Αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα και έφτασαν στα ίχνη του κατηγορούμενου ενώ παράλληλα σε βάρος του σχηματίσθηκε και δικογραφία.

Ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρών στο δικαστήριο για να δώσει εξηγήσει για τις πράξεις ενώ επιπλέον τρία πλέον χρόνια μετά το περιστατικό ούτε έχει επιστρέψει τα χρήματα, ούτε έχει ζητήσει «συγγνώμη», ούτε αισθάνεται μετανιωμένος για τις πράξεις του.

Ο 37χρονος κυκλοφορεί ελεύθερος καθώς παρά τη ζημιά που προκάλεσε στην επιχείρηση διαφεύγει μέχρι σήμερα της σύλληψης.

Πώς έστησε την κομπίνα

Ο κατηγορούμενος τον Ιούλιο του 2022 τηλεφώνησε στην επιχείρηση και μίλησε με την υπάλληλο. Προφασιζόμενος κάποιον λόγο ζήτησε από την εργαζόμενη τους κωδικούς από λογαριασμό Τραπέζης και στη συνέχεια άλλαξε τους κωδικούς του λογαριασμού, όρισε νέο υψηλότερο πιστωτικό όριο και άρπαξε το χρηματικό ποσό χωρίς να υποψιαστεί κανείς το παραμικρό.

Μάλιστα, όταν ο πραγματικός κάτοχος του λογαριασμού θέλησε να δει τι συμβαίνει με τον λογαριασμό του, διαπίστωσε έκπληκτος ότι δεν είχε πρόσβαση σε αυτόν αφού οι κωδικοί του είχαν αλλάξει.

