Βόλος: Κάτοικος Χαλκίδας άρπαξε από επιχείρηση 15.000 ευρώ – Πώς έστησε την κομπίνα

Ο απατεώνας παραμένει ασύλληπτος παρά την ταυτοποίησή του

Newsbomb

Βόλος: Κάτοικος Χαλκίδας άρπαξε από επιχείρηση 15.000 ευρώ – Πώς έστησε την κομπίνα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κάτοικος Χαλκίδας άρπαξε 15.000 ευρώ από επιχείρηση στον Βόλο την οποία εξαπάτησε μέσω υπολογιστή.

Ο κατηγορούμενος που είναι σήμερα 37 ετών, δικάστηκε χθες Τρίτη (25/11) στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και κρίθηκε ένοχος για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας μέσω υπολογιστή και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών καθώς επίσης και χρηματική ποινή ύψος 9.000 ευρώ.

Η απάτη που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2022, καταγγέλθηκε άμεσα στις Αρχές. Αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα και έφτασαν στα ίχνη του κατηγορούμενου ενώ παράλληλα σε βάρος του σχηματίσθηκε και δικογραφία.

Ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρών στο δικαστήριο για να δώσει εξηγήσει για τις πράξεις ενώ επιπλέον τρία πλέον χρόνια μετά το περιστατικό ούτε έχει επιστρέψει τα χρήματα, ούτε έχει ζητήσει «συγγνώμη», ούτε αισθάνεται μετανιωμένος για τις πράξεις του.

Ο 37χρονος κυκλοφορεί ελεύθερος καθώς παρά τη ζημιά που προκάλεσε στην επιχείρηση διαφεύγει μέχρι σήμερα της σύλληψης.

Πώς έστησε την κομπίνα

Ο κατηγορούμενος τον Ιούλιο του 2022 τηλεφώνησε στην επιχείρηση και μίλησε με την υπάλληλο. Προφασιζόμενος κάποιον λόγο ζήτησε από την εργαζόμενη τους κωδικούς από λογαριασμό Τραπέζης και στη συνέχεια άλλαξε τους κωδικούς του λογαριασμού, όρισε νέο υψηλότερο πιστωτικό όριο και άρπαξε το χρηματικό ποσό χωρίς να υποψιαστεί κανείς το παραμικρό.

Μάλιστα, όταν ο πραγματικός κάτοχος του λογαριασμού θέλησε να δει τι συμβαίνει με τον λογαριασμό του, διαπίστωσε έκπληκτος ότι δεν είχε πρόσβαση σε αυτόν αφού οι κωδικοί του είχαν αλλάξει.

Με πληροφορίες από taxydromos.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Κακή χρήση» του ChatGPT από τον 16χρονο οδήγησε στην αυτοκτονία του, λέει η OPEN AI

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία δήλωσε ότι έπληξε ρωσικό εργοστάσιο που παράγει εξοπλισμό για πυραύλους

19:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Λύγισαν οι Νέοι των «ερυθρόλευκων» για το Youth League

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Παγκράτι: Αναζητείται δομή φιλοξενίας για την 32χρονη ΑμεΑ κόρη του θύματος

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους δύο ανήλικοι που κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού 16χρονης

19:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Οριστική η αποχώρηση από την Παρτίζαν - Έμεινε στην Αθήνα

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Προσωπικές αιχμές, βαριές κουβέντες - Βίντεο

18:57ΕΘΝΙΚΑ

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ επέστρεψε 15 ακόμη σορούς Παλαιστινίων στη Γάζα

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel - Κολυδάς: Οι περιοχές στο «μάτι» ισχυρών καταιγίδων

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αυστραλία: Την απέβαλλαν από το Κοινοβούλιο επειδή φόρεσε μπουρκα - Είχε ζητήσει την απαγορευσή της νωρίτερα (βίντεο)

18:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βόλος: Κάτοικος Χαλκίδας άρπαξε από επιχείρηση 15.000 ευρώ – Πώς έστησε την κομπίνα

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Έφηβοι προσέφυγαν κατά του νόμου που απαγορεύει τα social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών - «Δεν πρέπει να μας φιμώνουν»

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Μάριος Ηλιόπουλος και SEAJETS βραβεύτηκαν για τη συμβολή τους στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών μεγάλης έκτασης

18:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρτίζαν: Αυτός είναι ο βασικός υποψήφιος για αντικαταστάτης του Ομπράντοβιτς

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων έξω από σχολείο

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Τι φοβάται ο Πούτιν; Πόκερ για γερά νεύρα - Το μυστικό των συνομιλιών - Τι θα δεχθεί τελικά

18:29ΕΛΛΑΔΑ

«Πήγανε να δουν μια χειροβομβίδα»: Θρίλερ στη Ρόδο με τον θάνατο του 19χρονου - Τι λέει ο πατέρας του Ραφαήλ

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η Μητρόπολη Ιερισσού απαγόρευσε στον ιερέα να λειτουργεί μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε ανήλικους

18:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Αποδεκατισμένη η «βασίλισσα» - Εξαιρετικά αμφίβολος και ο Μπέλιγχαμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Προσωπικές αιχμές, βαριές κουβέντες - Βίντεο

18:29ΕΛΛΑΔΑ

«Πήγανε να δουν μια χειροβομβίδα»: Θρίλερ στη Ρόδο με τον θάνατο του 19χρονου - Τι λέει ο πατέρας του Ραφαήλ

19:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Οριστική η αποχώρηση από την Παρτίζαν - Έμεινε στην Αθήνα

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

18:57ΕΘΝΙΚΑ

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Το ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας - «Μην μου κάνεις κακό, δεν έχεις μάνα;»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Δομοκό: 50χρονος πέθανε μετά από τσίμπημα μέλισσας - Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου τρέχοντας στο φαρμακείο

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε από τη χειροβομβίδα στη Ρόδο: Επιστρέφω να πάρω το παιδί μου νεκρό

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel - Κολυδάς: Οι περιοχές στο «μάτι» ισχυρών καταιγίδων

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι εκτρέφει γάτες για να τις τρώει – «Αν το έκαναν κι’ άλλοι θα έπεφταν οι τιμές στο κρέας», ισχυρίζεται

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

16:41LIFESTYLE

Έλενα Πολυχρονοπούλου: «Τον είδα να μπαίνει με χειροπέδες μέσα στο σπίτι 35 μέρες πριν παντρευτούμε»

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Παγκράτι: Αναζητείται δομή φιλοξενίας για την 32χρονη ΑμεΑ κόρη του θύματος

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Μόλις δύο ημέρες βρισκόταν στη Ρόδο ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Αγόρι κατάφερε να περπατήσει για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακό μηχάνημα - Δείτε βίντεο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση στο Χονγκ Κονγκ: 13 νεκροί και άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων σε ουρανοξύστες - Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σκαλωσιές από μπαμπού

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Η Ομόνοια φωτίζεται κίτρινη: Η καρδιά της πόλης για πρώτη φορά στo χρώμα «Ευχαριστώ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ