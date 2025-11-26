Νέο Ηράκλειο: Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων έξω από σχολείο

Σοκαριστικές σκηνές ωμής βίας εκτυλίχθηκαν έξω από Λύκειο στο Νέο Ηράκλειο σε ένα πρωτοφανές περιστατικό όπου συμμετείχαν τόσο μαθητές όσο και εξωσχολικοί. Μία ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε συντονισμένα σε συνομήλικο μαθητή, χτυπώντας τον με μεγάλη ένταση και στοχευμένες κλωτσιές, με σκοπό να του προκαλέσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βλάβη.

Το περιστατικό διήρκησε αρκετή ώρα, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία του Νέου Ηρακλείου, την ώρα που κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν βρήκε το θάρρος να το σταματήσει.

Η σοβαρότητα του επεισοδίου, που θυμίζει σκηνές άγριας βίας αντίστοιχες με συγκρούσεις συμμοριών, αποδεικνύεται και από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές, στοιχεία που δείχνουν πόσο χειρότερα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί τα γεγονότα.

Οι κάτοικοι της περιοχής ζουν με τον φόβο, καταγγέλλοντας ότι η κατάσταση γύρω από το σχολικό συγκρότημα έχει ξεφύγει.

«Γίνεται χαμός. Η καθημερινότητα δίπλα στο σχολείο δεν θυμίζει σε τίποτα φυσιολογική ζωή. Έρχονται εξωσχολικοί που έχουν ανοιχτές βεντέτες με μαθητές, προκαλούν φθορές, επιτίθενται, έχουν ξηλώσει ακόμα και κάγκελα για να μπουν μέσα στο σχολείο. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Υπάρχει και διακίνηση ναρκωτικών», αναφέρει κάτοικος της περιοχής στο Mega.

Ένας μαθητής επισημαίνει ότι η αφορμή του καβγά ήταν μία κοπέλα:

«Ένας μιλούσε σε μία κοπέλα χωρίς να ξέρει ότι εκείνη ήταν σε σχέση. Όταν το έμαθε ο σύντροφός της, πήγε να τον αντιμετωπίσει».

Άλλη μαθήτρια εξηγεί:

«Στον καβγά ήταν μαθητές από το 1ο Λύκειο, το 1ο Γυμνάσιο και άλλα σχολεία. Κυρίως παιδιά της Β’ και Γ’ Λυκείου. Οι εξωσχολικοί ήρθαν για να τσακωθούν με συμμαθητή μας που “πήρε” την κοπέλα ενός από αυτούς».

Η αστυνομία έφτασε σχετικά γρήγορα μετά από κλήση πολίτη. Πατέρας μαθήτριας αναφέρει: «Κάποια παιδιά από άλλα σχολεία ήταν μπλεγμένα. Ένας συμμαθητής της κόρης μου κυκλοφορεί, λέει, με μαχαίρι. Αυτό έγινε την Παρασκευή, που το 1ο Γυμνάσιο είχε κατάληψη. Τα παιδιά το θεωρούν μαγκιά να τσακώνονται. Από αυτά που είδα, σοκαρίστηκα. Μιλάμε για μίσος — μπουνιές στο κεφάλι, κλωτσιές…».

Τι εντόπισαν οι Αρχές

Οι συγκεκριμένοι μαθητές είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε πτυσσόμενο μαχαίρι 14 εκατοστών, ενώ δύο ακόμα ανήλικοι παραδέχτηκαν τη συμμετοχή τους στη συμπλοκή, γεγονός που προβληματίζει σχετικά με την αντίδραση της δημοτικής Αρχής.

«Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και δεν χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη διάσταση, καθώς το θέμα έχει αναλάβει η Αστυνομία. Το περιστατικό έγινε εκτός σχολικού ωραρίου και από εξωσχολικούς», αναφέρουν πηγές του δήμου.