Νέο Ηράκλειο: Συμπλοκή μαθητών έξω από σχολείο - Βρέθηκε μαχαίρι

Συμπλοκή ανάμεσα σε ανήλικους σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου έξω από σχολικό συγκρότημα, στην οδό Πεύκων στο Νέο Ηράκλειο. Σύμφωνα με την αστυνομία, τρεις 16χρονοι κατέληξαν στα κρατητήρια, ενώ ένας από αυτούς είχε στην τσάντα του πτυσσόμενο μαχαίρι μήκους 14 εκατοστών.

Όπως λένε όσοι βρίσκονταν εκεί, ομάδα μαθητών του ίδιου σχολείου ήρθε στα χέρια για ασήμαντη αφορμή. Η ένταση ανέβηκε γρήγορα και οι ανήλικοι συνεπλάκησαν μπροστά στην είσοδο του συγκροτήματος. Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε την άμεση δράση, κάνοντας λόγο για ξυλοδαρμό.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ που έφτασαν στο σημείο δεν βρήκαν κανέναν από τους μαθητές, οι οποίοι είχαν σκορπίσει προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Οι έρευνες όμως δε σταμάτησαν εκεί. Αξιοποιώντας οπτικό υλικό από την περιοχή, οι αρχές αναγνώρισαν πρόσωπα που είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν.

Λίγο αργότερα, στη συμβολή των οδών Πεύκων και Ρόδων, εντόπισαν τρεις 16χρονους - δύο Έλληνες και έναν αλλοδαπό. Ο ένας κουβαλούσε το μαχαίρι στην τσάντα του, ενώ οι άλλοι δύο παραδέχθηκαν ότι συμμετείχαν στη συμπλοκή. Οι μαθητές συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο τμήμα ασφαλείας ν. Ηρακλείου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.

Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και δύο ακόμη ανήλικοι που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Διαβάστε επίσης